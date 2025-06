Forumi Botëror TRT 2023, që do të mbahet në Istanbul në datat 8-9 dhjetor të këtij viti, po përgatitet të mbledhë së bashku akademikë, gazetarë, politikanë dhe organizata të shoqërisë civile nga e gjithë bota për herë të shtatë nën temën “Të rritemi së bashku: Përgjegjësitë, Veprimet dhe zgjidhjet.”

Numërimi mbrapsht ka nisur për Forumin Botëror TRT 2023, me përgatitjet që janë duke u zhvilluar për rreth një vit.

Ngjarja madhështore, e planifikuar të zhvillohet në Istanbul në datat 8-9 dhjetor, do të bashkojë figura të rëndësishme nga e gjithë bota.

Forumi, i cili ka mbledhur deri tani më shumë se 8.500 të ftuar dhe 651 folës nga shumë vende, do të hedhë dritë mbi agjendën botërore edhe këtë vit.

Me pjesëmarrjen e 153 folësve të përbërë nga akademikë, politikanë, punonjës të shoqërisë civile, ekspertë të grupeve të ekspertëve, burokratë dhe gazetarë nga pjesë të ndryshme të botës, ngjarja do të trajtojë prioritetet dhe agjendat globale, duke përcaktuar çështjet globale dhe rajonale.

Edicioni i 7-të i këtij viti, me temë “Rritemi së bashku: Përgjegjësitë, Veprimet dhe Zgjidhjet”, synon të jetë një konferencë ndërkombëtare që diskuton dhe propozon zgjidhje për problemet globale, duke përcaktuar prioritetet dhe agjendat globale dhe rajonale.

Në Forumin e këtij viti do të marrë pjesë edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, i cili ka bërë deklarata me ndikim në agjendën e Türkiyes dhe botës duke marrë pjesë në të gjitha Forumet Botërore të TRT-së të mbajtura që nga viti 2017.

Veprimtaria, duke filluar me fjalimin e hapjes së Presidentit Erdoğan, do të shfaqë nënpresidentin Cevdet Yilmaz dhe ministrat që do të bëjnë deklarata të rëndësishme për tema të ndryshme.

Ndër temat e theksuara në ngjarjen që po zhvillohet janë siguria ndërkombëtare, energjia dhe klima, ekonomia, teknologjia, inteligjenca artificiale, media dhe transmetimi publik dhe politika.

Veprimtaria, e cila përfshin fjalime hapëse, diskutime në panel dhe takime në tryeza të rrumbullakëta me ekspertë, do të bashkojë shumë liderë të mendimit, duke përfshirë politikanë, njerëz të biznesit, akademikë dhe gazetarë nga e gjithë bota.

Për t’u regjistruar në TRT World Forum 2023, për të mësuar më shumë rreth ngjarjes dhe për ta ndjekur drejtpërdrejt, ky është linku: www.trtworldforum.com