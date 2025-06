Zëvendësministri i Punëve të Jashtme të Türkiyes, Burak Akçapar, tha se janë tronditur thelbësisht nga humbjet e mëdha civile të përjetuara më 7 tetor dhe pas saj në Rripin e Gazës.

Akçapar foli në seancën e Takimit të 30-të të Këshillit Ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), në Shkup, kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut, ku vendi mban presidencën e mandatit.

Akçapar falënderoi ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani dhe Maqedoninë e Veriut për udhëheqjen e presidencës mandatore të OSBE-së këtë vit dhe përgëzoi presidenten e mandatit të OSBE-së, Sekretaren e Përgjithshme, Helga Schmid, liderët dhe stafin e OSBE-së për punën e tyre.

Akçapar gjithashtu falënderoi dhe uroi Maltën për zgjedhjen e presidencës së mandatit 2024.

Akçapar tha se u mblodhën në kushte të jashtëzakonshme për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.

"Lufta tragjike në Ukrainë së shpejti do të mbushë 2 vjet. Shkatërrimi dhe vuajtjet njerëzore në Ukrainë janë të mëdha. Pasojat rajonale dhe globale të luftës janë në rritje. Të gjithë jemi ndikuar negativisht nga kjo luftë. Unë do të doja të riafirmoja qëndrimin tonë themelor për të mbështetur integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës si dhe vendosmërinë tonë për të mbështetur dialogun dhe diplomacinë për një zgjidhje politike", tha ai.

Zv/ministri turk kujtoi se ata dëshmuan shkatërrime të mëdha dhe vuajtje njerëzore në një pjesë tjetër të botës, jo shumë larg rajonit të OSBE-së, që kur u bashkuan për herë të fundit në një format të përforcuar në fund të shtatorit.

"Fatkeqësisht, ne jemi tronditur nga viktimat masive civile që ndodhën më 7 tetor dhe më pas. Pas përshkallëzimit fillestar, Izraeli synon pa dallim civilët dhe të gjitha llojet e infrastrukturës civile, përfshirë spitalet në Gaza dhe kryen sulme të rënda. Njerëzimi në historinë e tij të re nuk ka parë kurrë një humbje kaq të madhe të jetës civile, ku kryesisht janë gra dhe fëmijë, në një periudhë kaq të shkurtër kohore. Kombet e Bashkuara nuk kanë parë kurrë një numër kaq të madh të viktimave civile në asnjë konflikt të armatosur", tha Akçapar.

Duke theksuar se OSBE-ja ka kaluar nëpër periudhat më të vështira në historinë e saj, Akçapar tha se organizata ende ruan rëndësinë e saj si platforma më gjithëpërfshirëse për sigurinë dhe bashkëpunimin gjithëpërfshirës në Evropë dhe se platforma duhet të ruhet në gjendjen e saj aktuale.

"Nëse OSBE-ja nuk do të ekzistonte sot, nuk do të ishte e mundur që ne ta krijonim atë. Kjo është një strukturë unike, një strukturë e vlefshme. Në këtë sfond, vendi im, Türkiye, do t'u kërkojë anëtarëve të tjerë të synojnë konsensusin, por edhe të kërkojnë konsensus dhe vizion për të forcuar këtë organizatë dhe për të hapur një faqe të re për sigurinë bashkëpunuese në Evropë", tha ai.