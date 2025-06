Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan e ka paralajmëruar Tel Avivin për çmim të rëndë pas raporteve për komplot izraelit për të vrarë anëtarët e Hamasit që jetojnë jashtë Palestinës.

"Nëse ata guxojnë të ndërmarrin një hap të tillë kundër Türkiyes dhe popullit turk, ata do të jenë të dënuar të paguajnë një çmim nga i cili nuk mund të rikuperohen," u tha Erdoğan gazetarëve të martën në fluturimin e tij të kthimit nga një udhëtim dy-ditor në Katar, kur u pyet për një artikull të Wall Street Journal i cili pretendonte se Izraeli planifikon të vrasë anëtarët e Hamasit që jetojnë jashtë Palestinës.

“Ata që tentojnë një gjë të tillë të mos harrojnë se pasojat mund të jenë jashtëzakonisht të rënda. Askush nuk është në dijeni të përparimit të Türkiyes si në fushën e inteligjencës, ashtu edhe në fushën e sigurisë në mbarë botën. Për më tepër, ne nuk jemi shtet i sapokrijuar”, theksoi ai.

Paralajmërimi i Erdoğanit erdhi pasi Ronen Bar, kreu i shërbimit të sigurisë së brendshme të Izraelit, Shin Bet, tha se Izraeli ka iniciuar plane për të kryer atentate që synojnë anëtarët e Hamasit të cilët banojnë jashtë territoreve palestineze.

“Në çdo vend, në Gaza, në Bregun Perëndimor, në Liban, në Türkiye, në Katar, kudo”, tha Bar në një regjistrim audio. “Do të duhen disa vjet, por ne do të jemi aty për ta bërë atë.”

Gaza u përket palestinezëve

Gaza është e palestinezëve dhe se kush do ta qeverisë atë do të vendoset nga populli palestinez, tha Erdoğan, duke dënuar planin e Izraelit për të krijuar një zonë mbrojtëse 40 km të gjatë dhe 12 km të gjerë në Gaza.

"Gjëja më e mirë që mund të bëjë Izraeli është të pranojë krijimin e një shteti të pavarur palestinez brenda kufijve të vitit 1967 dhe t'i kthejë territoret e pushtuara palestineze pronarëve të tyre të ligjshëm", tha Erdoğan.

Duke nënvizuar çështjen e rindërtimit në Gaza, Presidenti Erdoğan tha se "ne do të forcojmë dialogun tonë me vendet e Gjirit për të arritur qëllimin e shërimit të plagëve të vëllezërve dhe motrave tona palestineze dhe krijimit të një shteti të pavarur palestinez në bazë të kufijve të vitit 1967”.

“Ne u themi atyre me sy që nuk shohin shtypjen, atyre me veshë që nuk e dëgjojnë të vërtetën dhe atyre me gjuhë që nuk flasin të vërtetën: “Shihni, dëgjoni, flisni të vërtetën tani”, shtoi ai.

"Terrorizmi kolonial i Izraelit"

Në lidhje me dhunën në rritje nga kolonët e paligjshëm izraelitë, presidenti Erdoğan tha: "Izraeli duhet të largojë terroristët që ata i shesin si kolonë nga ato shtëpi dhe toka dhe të mendojë se si ata mund të ndërtojnë një të ardhme paqësore me palestinezët", duke folur për kolonët izraelitë që pushtojnë tokat palestineze.

Duke tërhequr vëmendjen ndaj akuzave të përhapura gjerësisht mbi Hamasin, ai tha: "Hamasi është, mbi të gjitha, një organizatë rezistence. Hamasi është një lëvizje politike që doli fituese në zgjedhjet e mbajtura në Palestinë."

"Hamasi është një lëvizje politike të cilës iu morën territoret e saj në vitin 1947. Sot, Hamasi po përpiqet të mbrojë tokën e vet," shtoi ai.

Ai gjithashtu theksoi se si Izraeli e ka kthyer Gazën në një burg të hapur për vite me radhë, duke e nënshtruar atë ndaj kufizimeve në ujë, ushqim, veshje dhe energji elektrike, duke u përpjekur ta disiplinojë atë në mënyrën e vet.

Rritet numri i njerëzve që solidarizohen me Palestinën në rrugë

"Mbështetja e konsiderueshme financiare, ushtarake dhe materiale e ofruar nga këto vende e ka shtyrë Izraelin në pozicionin e tij aktual," u shpreh presidenti turk, duke kritikuar mbështetjen e palëkundur të vendeve perëndimore, veçanërisht të ShBA-së për Izraelin.

Duke kujtuar se para sulmeve në Gaza, kishte një gjyq kundër Netanyahut në Izrael, "Kryeministri izraelit Netanyahu aktualisht është në një situatë falimentimi dhe mund të ngrejë flamurin e falimentimit në çdo moment," tha ai.

Ai u shpreh se “ne nga ana tjetër kemi aplikuar në Gjykatën Penale Ndërkombëtare me rreth 3.000 avokatë nga vende të ndryshme të botës për gjykimin ndërkombëtar të Netanyahut dhe bashkëpunëtorëve të tij”.

Ai thekson më tej numrin në rritje të njerëzve që solidarizohen me palestinezët në rrugët e Londrës dhe para Shtëpisë së Bardhë në Nju Jork, në Paris, Belgjikë, Holandë.

Erdoğan u shpreh se të gjithë këta njerëz kërkojnë përfundimin e mizorive në enklavën e rrethuar palestineze.