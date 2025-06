GjNP-ja: Pengimi i dërgimit të ndihmave në Gaza mund të jetë krim lufte

"Do të doja të ritheksoj me shprehjet më të qarta të mundshme se bllokimi i qëllimshëm i furnizimeve me ndihma për civilët (në Gaza) mund të përbëjë krim lufte sipas statutit të Romës të GjPN-së", shkrun kryeprokurori Karim Khan.