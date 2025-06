Ukraina ka miratuar tashmë tre nga katër ligjet e kërkuara nga Komisioni Evropian për të plotësuar kërkesat në raportin e saj për hapjen e negociatave të anëtarësimit dhe i fundit i mbetur i është dorëzuar Parlamentit, deklaroi ministri i Jashtëm ukrainas, Dmytro Kuleba.

”Është një demonstrim i përkushtimit tonë. Ne kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe tani presim që BE-ja të respektojë angazhimet e saj”, shtoi ai.

”Përndryshe, do të ishte shkatërruese për Ukrainën dhe për Bashkimin Evropian, sepse do të dërgonte mesazhin se Bashkimi Evropian nuk është i aftë për të marrë vendime historike”, deklaroi Kuleba, pas mbërritjes në Këshillin e Punëve të Jashtme të BE-së.

Më herët, kryeministri hungarez Viktor Orban tha se Komisioni Evropian po bën presion për anëtarësimin e Ukrainës në BE, pa vlerësuar pasojat që do të ketë në BE.

Këshilli Evropian do të shqyrtojë hapjen e negociatave të anëtarësimit me Ukrainën në një takim në Bruksel më 14 dhe 15 dhjetor, një muaj pasi Komisioni Evropian i rekomandoi Këshillit hapjen e negociatave të anëtarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë.