Instituti amerikan Robert Lansing ka shprehur shqetësime për sulme të reja nga Serbia në Kosovë, veçanërisht pas incidentit të 24 shtatorit.

Në një raport të publikuar të hënën thuhet se ky shqetësim shtohet nga vëzhgimi i një grupi të organizuar të pajisur me mbështetje logjistike dhe armatim të rëndë që thuhet se është furnizuar nga Beogradi.

“Gjasat për sulme të reja në Kosovë, veçanërisht pas incidentit të 24 shtatorit, mbeten të konsiderueshme. Serbia duket e gatshme të nxisë konflikte të përhershme në rajon, duke shfrytëzuar jo vetëm grupet serbe brenda Kosovës, por edhe ato që përkojnë me Moskën. Ndërsa një pushtim konvencional mund të mos jetë i pashmangshëm”, thuhet në raport.

Instituti thekson se presidenti serb Aleksandar Vuçiq, një ish-ministër nën regjimin e Slobodan Millosheviqit tregoi arrogancën e tij gjatë diskutimeve të fundit me sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s në turneun e tij diplomatik në gjithë Ballkanin Perëndimor.

Në një takim të përbashkët në Beograd në fund të nëntorit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, shprehu shqetësimin, duke deklaruar se përqendrimi i forcave ushtarake serbe pranë kufirit me Kosovën po përkeqëson situatën tashmë të tensionuar mes dy kombeve. Vuçiq, si kundërpërgjigje, tregoi mungesën e interesit të tij për të mbajtur një lidhje të ngushtë me NATO-n dhe BE-në, duke pohuar: "Ku dhe si e pozicionojmë ushtrinë tonë, në përputhje me kornizën kushtetuese dhe pa paraqitur kërcënime, bie në juridiksionin tonë kombëtar", përkujton raporti.

Në raport përmendet edhe fakti se Serbia ka vendosur vazhdimisht trupa në afërsi të kufirit të Kosovës në vitet e fundit, me dislokimin e fundit pas incidentit të Banjskës më 24 shtator dhe se tërheqja e forcave serbe më pas ndodhi për shkak të ndërhyrjeve diplomatike nga Perëndimi.

Instituti ndër të tjerash në raport përmend edhe paralajmërimet e presidentes Vjosa Osmani para samitit Bashkimi Evropian-Ballkani Perëndimor, duke lënë të kuptohet për sulme të mundshme të mëtejshme nga Serbia.

“Ajo theksoi peshën e situatës, duke u zotuar të informojë të gjithë liderët evropianë, bazuar në informacionin e marrë nga organizatat e sigurisë, duke u kërkuar atyre që ta trajtojnë alarmin me seriozitetin maksimal”, theksohet në raport.

Ndër të tjerash, në raport thuhet se ka debat të vazhdueshëm brenda NATO-s për qëndrueshmërinë e mundshme të përforcimeve të saja ushtarake në Kosovë, veçanërisht pas shpërthimit të dhunshëm në shtator.

“Serbia, përkundër pranisë së NATO-s, vazhdon të përbëjë një kërcënim lufte për Kosovën, duke demonstruar një shkallë të mospërputhjes me direktivat e NATO-s. Ekziston shqetësimi se Serbia po synon strategjikisht të krijojë një front të dytë për Perëndimin duke mbështetur përpjekjet për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor”, përmendet në raport.

Instituti amerikan thotë se nëse njohja e Kosovës mbetet parakusht për anëtarësimin e Serbisë në BE, një skenar për të cilin Vuçiq ka qenë i kujdesshëm, një njohje e tillë mund të mbetet e pakapshme.