Gjykata Evropiane ka marrë vendim në favor të Superligës! Në leximin e aktgjykimit përfundimtar u tha se kishte një “abuzim të pushtetit dominues” nga organizatat ombrellë të futbollit FIFA dhe UEFA.

Vendimi, duke gjykuar nga reagimet e mëparshme, nuk do t'u pëlqejë shumë tifozëve të futbollit. Konkretisht, gjykata dha dritën jeshile për ngritjen e Superligës pas padisë së kompanisë 'A22', duke konsideruar se rregullat e organizatave kryesore të futbollit lidhur me garat e klubeve janë në kundërshtim me ligjet evropiane. Përkrahësit e kompeticionit të ri fituan të drejtën për të organizuar turneun jashtë UEFA-s.

“Ne fituam! Monopoli i UEFA-s ka mbaruar dhe futbolli është falas. Klubet tani janë të lira nga kërcënimet dhe sanksionet dhe mund të vendosin vetë për të ardhmen e tyre. Garantoj të ardhurat dhe pagesat e klubit, si dhe solidaritetin me futbollin”, tha Bernd Reichart, drejtor ekzekutiv i kompanisë paditëse 'A11'.

E ndërsa Reichart flet për fitoren, shumë tifozë do të thonë se vendimi nuk është gjë tjetër veçse një humbje e rëndë për futbollin europian. Si rregull, zëri i ndjekësve ka qenë gjithmonë kundër Superligës, një kompeticion, modeli i të cilit ndoshta do të jetë ende i përsosur, por përfshin edhe deri në 80 skuadra të renditura në grupe, në të cilat vendosen klubet në bazë të performancës së tyre në kampionatet kombëtare…

E mbajmë mend mirë stafin e dy viteve më parë, kur presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, si drejtuesi kryesor, por edhe presidenti i Superligës, foli për “revolucionin” futbollistik.

Ai u shpreh se ky projekt është garancia e vetme e suksesit, duke iu referuar faktit se futbolli po bie në popullaritet dhe se njerëzit janë të etur për ndeshje më me ndikim. Po kështu kujtojmë edhe goditjet përballë stadiumeve të ndryshme nëpër Evropë, veçanërisht në Angli. Masat e tifozëve filluan të protestojnë, duke menduar se Superliga do ta tjetërsojë më tej futbollin nga njerëzit, pra do ta dërgojë atë në një kontroll edhe më të ngushtë të të pasurve.

“Siç e kam paralajmëruar, gjithmonë ka qenë e mundur të organizohen gara jashtë kuadrit të UEFA-s dhe FIFA-s, kjo nuk mund të ndalohet. Fituesit tashmë po dehen”, tha presidenti i La Ligës, Javier Tebas.