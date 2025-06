Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përsëriti të enjten qëndrimin e qeverisë së tij se lufta izraelite në Gaza nuk do të ndalet derisa të arrihen qëllimet e Izraelit.

"Unë do të bëj gjithçka në fuqinë time për të siguruar që Gaza të mos përbëjë kërcënim për Izraelin, as Hamastan dhe as Fatahstan," tha Netanyahu në një fjalim televiziv, të cituar nga e përditshmja Haaretz.

Netanyahu po i referohej pozicionit të tij për të refuzuar mbajtjen e Hamasit në pushtet në Gaza, si dhe refuzimin e tij për të lejuar Autoritetin Palestinez të kishte një rol në Gaza në periudhën e pasluftës.

Ai gjithashtu përsëriti qëllimet e shtetit izraelit për të luftuar në Gaza, derisa "Hamasi është eliminuar dhe të gjitha pengjet janë liruar".

Grupi Hamas dhe Autoriteti Palestinez ende nuk kanë komentuar mbi komentet e Netanyahut.

Izraeli ka goditur Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi, duke vrarë të paktën 19.667 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe duke plagosur 52.586 të tjerë, sipas autoriteteve shëndetësore në enklavë.

Sulmi izraelit e ka lënë Gazën në gërmadha me gjysmën e stokut të banesave të territorit bregdetar të dëmtuar ose shkatërruar, dhe gati 2 milionë njerëz të zhvendosur brenda enklavës me popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit dhe ujit të pastër.

Gati 1.200 izraelitë besohet se janë vrarë në sulmin e Hamasit, ndërsa rreth 130 pengje mbeten në robëri.