Parlamenti bullgar miratoi të mërkurën një projektligj që kufizon kompetencat e presidentit Rumen Radev.

Qeveria properëndimore, Ndryshimi i Vazhdueshëm dhe Bullgaria Demokratike (PP-DB) dhe Qytetarët për Zhvillimin Evropian të Bullgarisë (GERB), së bashku me partinë e pakicës turke Lëvizja për të Drejtat dhe Liritë (MRF), mbështetën amendamentin kushtetues pas leximit të tretë dhe të fundit.

Projektligji u miratua me 165 vota “pro”, ndërsa “kundër” ishin 71 në parlamentin prej 240 anëtarëve, shkruan portali Novinite.

Partitë Partia Socialiste Bullgare (BSP), Partia e Ringjalljes (Vazrazhdane) dhe Ka një komb të tillë (ITN) votuan kundër.

Radev argumentoi se ndryshimet nuk trajtojnë problemet themelore në gjyqësor, duke dobësuar potencialisht angazhimin e Bullgarisë për qeverisje të drejtë.

Ai pretendon se ndryshimet përkojnë me interesat e partive në pushtet dhe jo me mbështetjen e vlerave demokratike.

Ligji synon të bëjë reforma të rëndësishme në sistemin gjyqësor, të kufizojë kompetencat e presidentit dhe të demokratizojë procesin zgjedhor të anëtarëve të institucioneve rregullatore dhe mbikëqyrëse.

Sipas projektligjit që kufizon kompetencat e presidentit për të formuar një qeveri të përkohshme, kryeministri i përkohshëm do të zgjidhet nga një grup kandidatësh, me përjashtim të presidentit të Gjykatës së Lartë.

Grupi i kryeministrave të mundshëm të përkohshëm do të përfshijë kandidatë të tillë si Kryetari i Asamblesë Kombëtare, Presidenti ose Zëvendëspresidenti i Bankës Kombëtare të Bullgarisë, Presidenti ose Zëvendëskryetari i Gjykatës së Llogarive dhe Ombudsmani ose Zëvendësombudsmani.

Me një ndryshim tjetër të rëndësishëm, shtetasit bullgarë me shtetësi të dyfishtë do të mund të bëhen deputetë nëse qëndrojnë në vend për 18 muaj.