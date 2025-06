Pasi bastisi dhe sulmoi qendrën e ambulancës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze në Jabalia, Gaza, ushtria izraelite arrestoi tetë nga punonjësit e saj.

Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe njoftoi se ata u dërguan në një vend të panjohur nga ushtria izraelite.

Në deklaratë gjithashtu thuhet se ushtria izraelite shkatërroi ambulancat e Gjysmëhënës së Kuqe dhe një pjesë të selisë së saj në qytezën Jabalia që ndodhet rreth katër kilometra në veri të qytetit të Gazës.

Në deklarata thuhet se ushtria izraelite sulmoi 47 persona që ndodheshin brenda ndërtesës së saj, përpara se t'i zhvishte lakuriq dhe t'i arrestonte.

Gjysmëhëna e Kuqe tha se ushtria izraelite kishte urdhëruar njerëzit që jetonin pranë qendrës që të shkonin aty dhe më pas i arrestoi ata. Gratë e pranishme u mbajtën brenda ndërtesës, thuhet në deklaratë.

Gjysmëhëna e Kuqe tha gjithashtu se ushtria izraelite shkatërroi sistemin e komunikimit të qendrës, duke ndërprerë kontaktin e saj dhe duke humbur aftësinë e saj për të pranuar telefonata.

Sipas rregullave të luftës, spitalet, ambulancat dhe ndërtesat e grupeve të ndihmës nuk duhet të jenë cak i sulmeve, si dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor.

Izraeli ka goditur Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi, sipas autoriteteve shëndetësore të enklavës, duke vrarë të paktën 20.057 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur mbi 53.320 të tjerë.

Sulmet izraelite e kanë shndërruar Gazën në gërmadha me gjysmën e banesave të territorit bregdetar të dëmtuara ose shkatërruara dhe me pothuajse 2 milionë njerëz të zhvendosur brenda enklavës me një popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit dhe ujit të pastër.