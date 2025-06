Presidenti i Maqedonisë së Veriut dhe Komandanti Suprem i Forcave të Armatosura, Stevo Pendarovski, është njoftuar për gjendjen e gatishmërisë luftarake dhe realizimin e planeve dhe detyrave të Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2023.

Në deklaratën e dërguar nga Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë thuhet se, gjatë takimit informativ, shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral-nënkoloneli Vasko Gjurçinovski dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm para presidentit Pendarovski, ministres së Mbrojtjes Sllavjanka Petrovska, gjeneralët e Ushtrisë, përfaqësues nga zyra e Presidentit dhe drejtuesit e ministrisë, prezantoi situatën në Ushtri sipas fushave funksionale që ndikojnë në gatishmërinë luftarake.

"Në konkluzionin e gjeneralit Gjurçinovski u konstatua se gatishmëria luftarake e Ushtrisë është në nivelin e duhur që mundëson kryerjen me sukses të detyrave dhe se në vitin aktual janë realizuar me sukses të gjitha detyrat e parapara. Theksohet se Komandot dhe njësitë e Ushtrisë realizuan në kohë dhe profesionalisht të gjitha aktivitetet e planifikuara në kryerjen e stërvitjes sipas standardeve të NATO-s, ndërsa procesi i transformimit dhe modernizimit dhe pjesëmarrja në operacionet jashtë vendit realizohen me dinamikën e planifikuar", thuhet në deklaratë.

Pendarovski theksoi se edhe në vitin 2023 pjesëtarët e Ushtrisë dëshmuan profesionalizmin, përkushtimin dhe gatishmërinë e tyre. Ai rikonfirmoi përkushtimin e tij për ngritjen dhe ruajtjen e mëtejshme të standardeve dhe kushteve cilësore për punë dhe shërbim të të gjithë pjesëtarëve të Ushtrisë, si dhe përkushtimin për të arritur qëllimin e vendosur për të kushtuar dy për qind të PBB-së për mbrojtje.

Në brifingun e rregullt vjetor për gatishmërinë luftarake të Ushtrisë, ministrja Petrovska tha se në vitin 2024 do të vazhdojnë investimet e qëndrueshme në mbrojtje dhe ushtri. Vitin e ardhshëm, tha Petrovska, Maqedonia e Veriut me 2 për qind të PBB-së të ndara për mbrojtje dhe një të tretën e këtyre fondeve për modernizim, do të përmbushë dy kriteret që u miratuan bashkërisht në Samitin e NATO-s në Vilnius.

Veprimtaritë e Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut

Gjatë vitit 2023, Ushtria e Maqedonisë së Veriut me rreth 700 pjesëtarë të saj ka marrë pjesë në disa stërvitje ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit, ndër të cilat vendi ka qenë nikoqir i stërvitjes "Përgjigje e Shpejtë 23", e cila u zhvillua në "Krivollak" dhe në të cilin morën pjesë rreth 1.850 pjesëtarë të ushtrive të katër vendeve të NATO-s.

Në operacionet ndërkombëtare, Ushtria e Maqedonisë së Veriut këtë vit ka marrë pjesë në operacionet e NATO-s "KFOR" në Kosovë, "Prania e zgjeruar" në Letoni, "Aktivitetet e vigjilencës së shtuar" në Bullgari dhe Rumani, misioni i BE-së "ALTHEA" në Bosnjë e Hercegovinë, misioni i OKB-së "UNIFIL" në Liban me pjesëmarrjen e oficerëve të shtabit, ku pjesëmarrja u rrit në dy toga të këmbësorisë dhe eprorë të shtabit.

Gjatë vitit, ushtria gjithashtu tregoi solidaritetin e saj me aleatët e NATO-s duke angazhuar anëtarët e saj në trajtimin e pasojave të fatkeqësive natyrore. Përveç pjesëmarrjes së 60 pjesëtarëve në aktivitetet e kërkimit në terren, gjetjen dhe nxjerrjen e të mbijetuarve të mundshëm nga tërmeti katastrofik në Republikën e Türkiyes, 100 pjesëtarë të Ushtrisë morën pjesë në trajtimin e pasojave të përmbytjeve në Slloveni.