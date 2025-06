Të paktën 250 palestinezë u vranë dhe 500 të tjerë u plagosën nga sulmet ajrore izraelite në të gjithë Rripin e Gazës në 24 orët e fundi.

Në një deklaratë, zëdhënësi i Ministria e Shëndetësisë në Gaza, Ashraf al-Qudra, tha se ekipet mjekësore nuk janë në gjendje të trajtojnë të gjithë të plagosurit që mbërrijnë në spitale, ndërsa theksoi se ata po merren me lloje të plagëve që nuk i kanë parë në luftërat e mëparshme.

Ai shtoi se niveli i zënies së shtretërve në spitalet operative në jug të Gazës ka arritur në 350 për qind.

Al-Qudra gjithashtu vuri në dukje se ndihma humanitare dhe mjekësore që arrin në Gaza nuk i plotëson nevojat e spitaleve.

Izraeli ka goditur Rripin e Gazës që nga sulmi kufitar i Hamasit më 7 tetor, duke vrarë të paktën 20.674 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur rreth 54.530 të tjerë.

Sulmet izraelite e kanë shndërruar Gazën në gërmadha, me gjysmën e banesave të territorit bregdetar të dëmtuara ose shkatërruara dhe me pothuajse 2 milionë njerëz të zhvendosur brenda enklavës me një popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit e ujit të pastër.