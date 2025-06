Në vitin 2023, ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan bëri 36 vizita në 25 vende të ndryshme dhe zhvilloi 136 takime me kolegët e tij nga 72 vende të ndryshme.

Fidani vazhdon aktivitetet e tij intensive diplomatike në përputhje me vizionin diplomatik të Türkiyes që nga emërimi i tij më 4 qershor 2023.

Sipas informacioneve të marra nga burime diplomatike, ministri Fidan në shtatë muajt e parë të mandatit të tij ka udhëtuar gjithsej 212.950 kilometra për kontakte diplomatike jashtë vendit dhe pesë herë i ka rënë rrotull botës, e cila ka një perimetër prej 40.075 kilometrash.

Fidan zhvilloi gjithsej 136 takime me ministra të jashtëm të 72 vendeve të ndryshme, nga ShBA-ja në Luksemburg, nga Kili në Brunei, nga Vietnami në Danimarkë.

Siç është traditë e qeverisë turke, Fidan bëri vizitat e para jashtë vendit në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC) dhe Azerbajxhan, i shoqëruar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan.

Në kuadër të forcimit të marrëdhënieve dypalëshe të Türkiyes me botën e jashtme në të gjitha fushat dhe një qasjeje aktive të politikës së jashtme, si Ministër i Punëve të Jashtme, Fidan realizoi gjithsej 36 vizita në 25 vende të ndryshme dhe udhëtoi gjithsej 123.480 kilometra.

Fidan vizitoi tri herë Azerbajxhanin dhe ShBA-në, Italinë, Britaninë e Madhe, Belgjikën, Iranin, Kazakistanin, Egjiptin dhe Arabinë Saudite nga dy herë, dhe vende të tjera me të cilat kishte kontakte diplomatike ishin Mali i Zi, Indonezia, Malajzia, Hungaria, Iraku, Ukraina, Rusia, Turkmenistani, Libani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Gjermania, Franca, Spanja, Kanadaja dhe Norvegjia.

Duke përfaqësuar Türkiyen në samite dhe konferenca ndërkombëtare, Fidan mori pjesë në takime të shumta lidhur me Ukrainën, NATO-n, Organizatën e Bashkëpunimit Islamik dhe shumë takime të tjera me tema të ndryshme.

E shoqëroi Erdoğanin në 17 vizita të huaja

Ministri Fidan shoqëroi Presidentin Erdoğan në 17 vizitat e tij jashtë vendit, duke marrë pjesë në Samitin e Liderëve të NATO-s të mbajtur në Vilnius, kryeqyteti i Lituanisë, Samiti i 18-të i Liderëve të G20-tës të mbajtur në Nju Delhi, kryeqyteti i Indisë, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. Mori pjesë në samitin e 16-të të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik të mbajtur në Tashkent, kryeqytetin e Uzbekistanit dhe në Samitin Botëror për Veprimin Klimatik në Dubai.

Udhëtoi 28.000 kilometra me Grupin e Kontaktit për Gazën

Ministri i Jashtëm Fidan i ka kushtuar një pjesë të rëndësishme të punës së tij të fundit ndalimit të luftës në Gaza dhe sigurimit të paqes së qëndrueshme.

Duke theksuar domosdoshmërinë e një deklarate të armëpushimit dhe një zgjidhje me dy shtete në takimet e tij dypalëshe, Fidan tërhoqi vëmendjen edhe për nismat ndërkombëtare që ai kreu me kolegët e tij, anëtarë të Grupit të Kontaktit të formuar nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik dhe Liga Arabe për ndalimin e sulmeve izraelite në Gaza.

Ministri Fidan dhe kolegët e tij nga Grupi i Kontaktit vizituan Londrën, Parisin, Nju-Jorkun, Uashingtonin, Otavën dhe Oslon, ku udhëtoi 28.387 kilometra, si dhe vizitoi Gazën. Ai bëri përpjekje intensive diplomatike për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të siguruar paqen e qëndrueshme.

Priti ministrat e jashtëm të 22 vendeve

Në kuadër të samiteve ndërkombëtare dhe kontakteve dypalëshe, ministri Fidan u takua shtatë herë me Sekretarin Amerikan të Shtetit Antony Blinken, pesë herë me ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, katër herë me kolegë nga Malajzia, Irani, Spanja dhe Azerbajxhani, si dhe mori pjesë në takime me homologët e Kanadasë, Italisë, Katarit, Uzbekistanit. Ai u takua gjithashtu me ministrat e jashtëm të Bjellorusisë, Suedisë, Hungarisë, Greqisë dhe Republikës Turke të Qipros Veriore nga tri herë me secilin.

Në data të ndryshme, Türkiye priti ministrat e jashtëm të 22 vendeve, përfshirë ShBA-në, Britaninë e Madhe, Kinën, Greqinë dhe Katarin.