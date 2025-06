Udhëheqësi i opozitës i Koresë së Jugut, Lee Jae-myung, u godit me thikë në qafë gjatë një konference për shtyp në qytetin jugor Busan sot, njoftoi Agjencia e Lajmeve Yonhap.

Lee u godit me thikë në anën e majtë të qafës së tij gjatë një seance me pyetje dhe përgjigje me gazetarët, tha Yonhap.

Sulmuesi është kapur në vendngjarje dhe Lee ka marrë trajtim urgjent dhe është dërguar me urgjencë në spital, megjithëse, sipas disa raportimeve, shkalla e lëndimeve të tij mbetet e paqartë.