Në përgjigje të arrestimit të 33 personave të dyshuar për spiunazh në emër të shërbimit të huaj të inteligjencës izraelite Mossad, Drejtori i Komunikimit i Türkiyes Fahrettin Altun ka ripërsëritur paralajmërimin e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, duke paralajmëruar Izraelin për një “çmim të rëndë” nëse përfshihen në aktivitete spiunazhi brenda Türkiyes.

Paralajmërimi i Erdoğanit erdhi muajin e kaluar pasi Ronen Bar, kreu i shërbimit të sigurisë së brendshme të Izraelit, Shin Bet, tha se Izraeli kishte iniciuar plane për të kryer atentate që synonin anëtarët e Hamasit që banonin jashtë territoreve palestineze.

“Nëse ata guxojnë të ndërmarrin një hap të tillë kundër Türkiyes dhe popullit turk, ata do të jenë të dënuar të paguajnë një çmim nga i cili nuk mund ta marrin veten,” tha Erdoğan lidhur me këto plane të supozuara.

Pas arrestimeve të fundit në Istanbul të martën, Drejtori i Komunikimeve Altun postoi deklaratat e Erdoğanit nga muaji i kaluar në X, duke ripërsëritur paralajmërimin kundër autoriteteve izraelite për të mos tentuar aktivitete të tilla në Türkiye.

“Ata duket se nuk janë të njohur me Türkiyen, injorantë ndaj popullit turk dhe ndaj nesh. Bërja e një gabimi të tillë do të thotë se ata do të pësojnë një kosto jashtëzakonisht të rëndë. Nëse ata marrin guximin të ndërmarrin një hap të tillë në Türkiye, pasojat do të jenë aq të thella sa “nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë përsëri; ata do të jenë të detyruar të paguajnë për të”, u tha Erdoğan gazetarëve më 6 dhjetor.

“Ata që ndërmarrin veprime të tilla duhet të kujtojnë se pasojat mund të jenë jashtëzakonisht të rënda. Përparimet e Türkiyes si në inteligjencë ashtu edhe në siguri janë të njohura gjerësisht në mbarë botën. Për më tepër, ne nuk jemi një shtet i sapokrijuar. Ky është një fakt që nuk duhet të anashkalohet nga askush.” tha ai.

Spiunazh ndërkombëtar

Arrestimet e së martës pasuan një hetim nga Byroja e Hetimit të Terrorizmit dhe Krimeve të Organizuara të Zyrës së Prokurorit të Istanbulit, duke u fokusuar në spiunazhin ndërkombëtar.

Të arrestuarit dyshohet se kanë qenë të përfshirë në aktivitete të tilla si zbulimi, vëzhgimi, sulmi dhe rrëmbimi në emër të Mossadit.

Bastisjet e njëkohshme në 57 adresa në tetë provinca rezultuan në kapjen e të dyshuarve, ndërsa operacionet e kërkimit për 13 të dyshuarit e mbetur janë duke u zhvilluar.

Një operacion kundër terrorizmit, i organizuar së bashku nga Organizata Kombëtare e Inteligjencës (MIT) dhe Policia e Istanbulit, kapi të dyshuarit. Duke u paraqitur si punonjës për një kompani konsulence nga Istanbuli, të dyshuarit i dhanë Mossadit informacion mbi palestinezët në Türkiye në këmbim të parave.

Muajin e kaluar, Ronen Bar, kreu i agjencisë së brendshme izraelite të inteligjencës Shin-Bet (Shabak), tha në një regjistrim të transmetuar në televizionin shtetëror izraelit KAN se Izraeli është “i vendosur të vrasë liderët e Hamasit në gjithë botën, duke përfshirë Katarin, Türkiyen dhe Libanin, edhe nëse duhen vite”.

