Në ditët e fundit të 2023, kryebashkiaku Erion Veliaj njoftoi se Tirana fitoi një tjetër titull, atë si Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe Dialogut për vitin 2025.

Edhe pse na ndan një vit, kjo nuk ka penguar Bashkinë e Tiranës që të nisë nga puna dhe idetë për të përgatitur një kalendar të ngjeshur me aktivitete kulturore, por dhe projektet të tjera afatgjata, në shërbim të komunitetit.

“Është një titull shumë prestigjioz, i cili na shtyn të bëjmë akoma më shumë punë të bukura. T’i shtojmë akoma edhe më shumë eventet fantastike në fushën e artit dhe kulturës qytetit. Do të kemi një kalendar me dëgjesa dhe takime, me target grupe të ndryshëm duke parë kush janë gjërat më të rëndësishme që do ishte e mira t’i implementonim në 2025-ën”, thotë Mirela Kocollari, drejtoreshë e Përgjithshme e Promovimit në Tiranë.

Edhe ky titull e kthen Tiranën në një kryeqendër të bashkëpunimit, jo vetëm me aktorët e fushave të caktuara të vendit, por edhe me ato të vendeve mesdhetare dhe më larg.

“Është një moment shumë i mirë për të qenë bashkë, për të bashkëpunuar, për t’u rritur, për të dialoguar, për t’i sjellë qytetit një frymë tjetër. Thelbi i këtij unioni është raportet dhe bashkëpunimet mes bashkive, mes shteteve në fusha të ndryshme. Dhe ky ka qenë një nga titujt që e reflekton le të themi dhe e ka në fokus këtë bashkëpunim”, shprehet Koçollari.

Çfarë përfiton Tirana dhe komuniteti i saj nga kjo? Për drejtoreshën e promovimit në Bashkinë Tiranë Mirela Koçollari, jo vetëm ngritjen e urave të bashkëpunimit me vendet e rajonit, por edhe investime konkrete.

“Edhe projekte afatgjata, por edhe ato të cilat mund të zgjasin edhe një ditë. Mund të jetë një event, një ekspozitë mbase një ide për një galeri arti për të rritur kapacitetet dhe për të prodhuar ide më të mira”, deklaron ajo.

Ky është titulli i tretë për Tiranën pasi mbylli me sukses vitet si kryeqyteti Europian i Rinisë dhe Qyteti i Sportit për 2023-shin.