“Ushtria izraelite rrëmbeu fëmijët palestinezë dhe i transferoi ata nga Gaza”, tha organi mbikëqyrës i të drejtave të njeriut, duke i bërë thirrje Izraelit t'i kthejë fëmijët te prindërit e tyre.

Euro-Med Human Rights Monitor me bazë në Gjenevë në një deklaratë në faqen e saj të martën tha se "e merr shumë seriozisht informacionin e lëshuar nga radioja ushtarake e Izraelit më 1 janar 2024, në lidhje me rrëmbimin e një fëmije palestinez nga një shtëpi e banueshme në Gaza nga oficeri izraelit Harel Itach, komandant i brigadës Givati, pas vrasjes së familjarëve”.

“Pas lajmit se një oficer izraelit vdiq më 22 dhjetor 2023 nga lëndimet e marra gjatë luftimeve në Gaza, një mik i Itach zbuloi incidentin e rrëmbimit dhe tha se vendndodhja e vajzës nuk dihej”, shtoi ajo.

Duke shprehur "frikë dhe shqetësim të thellë", ai tha se rasti i fëmijës palestinez nuk ishte i izoluar.

"Dëshmitë e shumta të marra nga grupi i të drejtave të njeriut tregojnë se ushtria izraelite ndalon dhe zhvendos rregullisht fëmijët palestinezë pa zbuluar vendndodhjen e tyre", tha ai.

"Krimi i tmerrshëm i rrëmbimit të fëmijëve"

Duke përmendur "krimin e tmerrshëm të rrëmbimit të fëmijëve" si dhe "zhdukjen misterioze të fundit të qindra të burgosurve palestinezë" nga Gaza, grupi i të drejtave të njeriut tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të mbajë përgjegjësinë e tij dhe të ushtrojë presion mbi Izraelin për të siguruar kthimin e sigurt të të gjitha viktimave.

Duke cituar "raporte alarmante" të shumë familjeve palestineze që kanë humbur kontaktet me fëmijët e tyre, ai tha se këto raporte janë kryesisht nga zonat ku po ndodh inkursioni tokësor izraelit.

"Më shumë se 7.000 palestinezë - kryesisht gra dhe fëmijë - janë të zhdukur mes kaosit të shkaktuar nga vështirësia e nxjerrjes së trupave nga rrënojat, ndërprerja pothuajse e plotë e komunikimit dhe e internetit në pjesën më të madhe të Rripit dhe zhvendosja e detyruar e shumicës dërrmuese të familjeve në Gaza”, shtoi ai.

Ndërsa shumica e rasteve të zhdukura besohet se janë zhdukur nën rrënojat e shtëpive të shënjestruara nga sulmet ajrore izraelite, ai thekson se disa besohet se janë humbur në rrugë ose janë zhdukur nga lagjet ku kanë ndodhur inkursionet tokësore të ushtrisë izraelite.

Ndarja e familjeve palestineze

Duke ndarë dëshminë e Rushdi al-Zhaza, i cili u lirua së fundmi nga paraburgimi izraelit pasi ai dhe familja e tij u arrestuan një muaj më parë nga shtëpia e tyre në qytetin jugor të Gazës, grupi i të drejtave tha se fati i gruas dhe dy fëmijëve të tij mbetet i panjohur.

"Al-Zhaza shpjegoi se ushtria izraelite e ndaloi atë, gruan e tij Hadeel Youssef al-Dahdouh dhe dy fëmijët e tyre, Mohamedin katër vjeç dhe Zeinin gjashtë muajsh, ndërsa ata ishin në shtëpinë e tyre... Javë më vonë, ushtarët e liruan Al-Zhaza pa zbuluar vendndodhjen ose shëndetin e gruas së tij a ndonjë prej fëmijëve të tyre”.

Duke ndarë dëshminë e një tjetër dëshmitari okular, Euro-Med tha se disa javë më parë, ndërsa po evakuoheshin nga qyteti i Gazës në jug të rezervuarit natyror Wadi Gaza përmes pikës së kontrollit Netzarim, ushtarët izraelitë ndaluan një vajzë 12-vjeçare me flokë ngjyrë bjonde.

Gruaja ishte dëshmitare e përpjekjes së prindërve të vajzës për të ndërhyrë. Ushtarët më pas i informuan se fëmija do të hiqej nën dyshimin se ajo ishte një e burgosur izraelite, pavarësisht se ajo fliste arabisht dhe shoqërohej nga prindërit e saj.

"Gruaja duhej të vazhdonte të ecte dhe tha se nuk e dinte se çfarë ndodhi me fëmijën dhe prindërit e saj", tha ajo.

Familjet e zhvendosura raportojnë se kanë humbur fëmijët e tyre

Euro-Med tha gjithashtu se shumë familje të zhvendosura nga Gaza veriore ose nga zona e pushtimit Khan Younis raportuan se kishin humbur fëmijët e tyre gjatë evakuimit ose bombardimeve të shtëpive të tyre.

Ai bëri thirrje për veprim urgjent për t'i dhënë fund ndalimit arbitrar dhe zhdukjes me forcë të qindra të burgosurve palestinezë në Gaza, duke kujtuar se shtetet duhet ta konsiderojnë zhdukjen me forcë si një krim të dënueshëm me ligj me dënime të përshtatshme, duke pasur parasysh seriozitetin e tij ekstrem.