Cameron në Prishtinë: Jemi mbështetës të mëdhenj të sovranitetit të Kosovës

Në konferencën e përbashkët, ministrja Gërvalla-Schwarz tha se gjatë bisedës me Cameron e ka njoftuar atë me zhvillime të ndryshme aktuale në Kosovë, sidomos me sfidat e sigurisë gjatë vitit 2023.