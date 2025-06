Bullgaria përjashtoi mundësinë e dërgimit të anijeve luftarake në koalicionin e udhëhequr nga ShBA-ja në Detin e Kuq kundër rebelëve Houthi të Jemenit, njoftuan mediat të enjten.

Ministri i Mbrojtjes Todor Tagarev tha se Bullgaria nuk do të vendosë anije ose trupa në Jemen, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve BTA.

"Ne nuk mund të përfshihemi në një operacion të tillë pa rezolutë parlamentare", tha ai.

Tagarev tërhoqi vëmendjen për kapitenin bullgar dhe shokun e parë të Galaxy Leader që nuk janë liruar ende pas rrëmbimit të 19 nëntorit, megjithëse pjesa tjetër e marinarëve u liruan. "Detyra jonë është të gjejmë një mënyrë për t'i çliruar ata", tha ai.

Një tjetër anije bullgare, Ruen, u rrëmbye gjithashtu më 15 dhjetor “me tetë marinarë në bord”. Deri më tani vetëm një ekuipazh u lirua. Ne po kërkojmë një zgjidhje. Po diskutojmë opsione të ndryshme, shtoi ai.

Lidhur me formimin e një task force kundër minave bullgare, rumune dhe turke në Detin e Zi, Tagarev tha: “Ne kemi arritur një marrëveshje për konceptin dhe tekstin e marrëveshjes - si të zgjidhen të gjitha çështjet, dhe javën e ardhshme zëvendësi im do të jetë në Istanbul për nënshkrimin në mënyrë që ky mision të fillojë së shpejti”.

Rebelët Houthi të Jemenit kanë rritur ndjeshëm përfshirjen e tyre në konfliktin Izrael-Hamas në Rripin e Gazës duke synuar anijet në jug të Detit të Kuq. Grupi ka paralajmëruar se do të sulmojë të gjitha anijet me destinacion Izraelin. Ata deklaruan se sulmet janë për të mbështetur palestinezët, ndërsa ata përballen me "agresionin dhe rrethimin" e Gazës.

Deti i Kuq është një nga rrugët detare më të përdorura në botë për dërgesat e naftës dhe karburantit.

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin njoftoi së fundmi krijimin e një misioni shumëkombësh, Operacionin Prosperity Guardian, për të kundërshtuar sulmet e Houthive ndaj anijeve tregtare në Detin e Kuq.