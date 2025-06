Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) është gati për një betejë ligjore të nivelit të lartë që fillon sot mes Afrikës së Jugut dhe Izraelit.

Në një dosje prej 84 faqesh, Afrika e Jugut ka akuzuar Izraelin për gjenocid në Rripin e Gazës, duke parashtruar rastin e tij me detaje shteruese të veprimeve vdekjeprurëse që nga tetori i kaluar, duke përfshirë vrasjet masive dhe shkatërrimin, së bashku me kufizimet gjymtuese për gjërat thelbësore si uji, ushqimi, ilaçe, karburant, strehim dhe lloje të tjera të ndihmës humanitare.

Gjatë dy ditëve, të dyja palët do të paraqesin argumentet e tyre para gjyqtarëve në Hagë.

Por, kush janë avokatët e zgjedhur nga Afrika e Jugut dhe Izraeli për përballjen?

Afrika e Jugut

Ekspertët ligjorë kanë përshëndetur Afrikën e Jugut për krijimin e një ekipi "juristësh ndërkombëtarë të klasit të parë".

Sipas raportimeve të mediave, ekipi do të drejtohet nga John Dugard, një ish-raportues special i OKB-së për të drejtat e njeriut në territoret e pushtuara palestineze.

Dugard, i parë si një nga ekspertët kryesorë të së drejtës ndërkombëtare të Afrikës së Jugut, ka përvojë me GjND-në, pasi ka shërbyer si gjyqtar ad hoc në 2008.

Në një intervistë me Anadolu në dhjetor, Dugard ishte i ashpër në kritikat e tij ndaj veprimeve të Izraelit, duke thënë se “Kryeministri Benjamin Netanyahu, kabineti i tij i luftës dhe shumë anëtarë të ushtrisë izraelite janë përgjegjës për kryerjen e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe, ndoshta, krimi i gjenocidit.”

Anëtarë të tjerë të shquar të ekipit ligjor të Afrikës së Jugut përfshijnë këshilltaren e lartë Adila Hassam, Tembeka Ngcukaitobi, një avokate e Avokatit të Johanesburgut dhe avokatin ndërkombëtar Max Du Plessis.

Ekipi përfshin gjithashtu avokatët Tshidiso Ramogale, Sarah Pudifin-Jones dhe Lerato Zikalala, ndërsa avokatët irlandezë Blinne Ni Ghralaigh dhe avokati britanik Vaughan Lowe po japin këshilla të jashtme.

Izraeli

Izraeli ka zgjedhur avokatin britanik Malcolm Shaw për ta përfaqësuar atë në GjND.

Shaw konsiderohet si një nga ekspertët kryesorë në botë për të drejtën ndërkombëtare dhe është paraqitur para GjND-së në të kaluarën, sipas të përditshmes izraelite Haaretz.

Gjatë karrierës së tij, Shaw ka “zhvilluar një reputacion ndërkombëtar për këshillimin mbi mosmarrëveshjet territoriale; ligji i detit; vazhdimësia shtetërore; imuniteti shtetëror; njohja e qeverive dhe shteteve të huaja; të drejtat e njeriut; vetëvendosje, arbitrazh ndërkombëtar dhe organizata ndërkombëtare”, sipas profilit të tij në Dhomat e Gjykatës së Essex.

Ai gjithashtu ka këshilluar qeveri të ndryshme, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Ukrainën, Emiratet e Bashkuara Arabe, Serbinë dhe të tjera.

Përveç GjND-së, Shaw ka qenë më parë i përfshirë në çështje në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe në gjykata të tjera të larta në mbarë botën.

Shaw raportohet të jetë një nga katër avokatët që përfaqësojnë Izraelin në seancat dëgjimore të GjND-së, por emri dhe detajet e ekspertëve të tjerë ligjorë ende nuk janë shpallur.

Gjyqtarët ad hoc

GjND-ja ka 15 gjyqtarë që do të dëgjojnë çështjen e Afrikës së Jugut kundër Izraelit.

Ata janë të gjithë nga vende të ndryshme, duke përfshirë ShBA-në, Rusinë, Kinën, Francën, Australinë, Brazilin, Gjermaninë, Indinë, Libanin dhe Marokun.

Sipas rregullave të GjND-së, një vend që është palë në një çështje dhe nuk ka një gjyqtar të kombësisë së tij në gjykatë mund të emërojë një gjyqtar ad hoc, gjë që është rasti për Izraelin dhe Afrikën e Jugut.

Izraeli ka zgjedhur Aharon Barak, ish-kryetar i Gjykatës së Lartë të vendit.

Barak ka shprehur mbështetje për luftën e Izraelit në Gaza, duke pretenduar se ofensiva ushtarake nuk ishte në kundërshtim me ligjin humanitar, sipas The Times of Israel.

Ai gjithashtu mbrojti vendimin e Izraelit për të ndërtuar një mur ndarës përmes Bregut Perëndimor të pushtuar, pas një vendimi të vitit 2004 nga GjND-ja që e shpalli atë të paligjshëm.

Për Afrikën e Jugut, gjyqtari Dikgang Moseneke do të jetë gjyqtari ad hoc në çështjen e GjND-së.

Moseneke është një ish-zëvendës kryetar i drejtësisë me një karrierë të shquar juridike dhe akademike në Afrikën e Jugut dhe jashtë saj.

Ndryshe, prej më shumë se tre muajsh nga sulmet izraelite në Gaza janë vrarë mbi 23 mijë palestinez, një numër i konsiderueshëm i tyre fëmijë.