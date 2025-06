Türkiye, Bullgaria dhe Rumania kanë nënshkruar të martën një marrëveshje për të trajtuar së bashku kërcënimin e minave në Detin e Zi në mes të luftës Rusi-Ukrainë.

"Ne po nënshkruajmë Marrëveshjen e Grupit Punues kundër Minave të Detit të Zi (MCM Deti i Zi) në kuadër të Iniciativës së Trefishtë, të iniciuar nën udhëheqjen e vendit tonë për të adresuar kërcënimin e minave në Detin e Zi," tha Güler të enjten gjatë ceremonisë.

"Me synimin për të rritur bashkëpunimin dhe koordinimin tonë të ngushtë ekzistues për një luftë më efektive kundër kërcënimit të minave në Detin e Zi, ne kemi vendosur së bashku të krijojmë një protokoll midis tri vendeve."

Türkiye shpreh kënaqësinë e madhe për organizimin e ceremonisë së nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje që do të kontribuojë në "sigurinë rajonale" dhe "stabilitetin" në Detin e Zi, tha ai.

Türkiye zbaton me kujdes, me përgjegjësi dhe në mënyrë të paanshme Konventën e Montreux, e cila është vendimtare për ruajtjen e ekuilibrit në Detin e Zi dhe ka një rëndësi të madhe për sigurinë e rajonit, tha Güler.

"Pas propozimit që u paraqitëm aleatëve tanë Rumanisë dhe Bullgarisë, ne përqafuam një vizion strategjik," tha ai.

"Në këtë kuadër, ne arritëm një marrëveshje për të krijuar një grup pune kundër kërcënimit të minave në Detin e Zi", tha ministri turk i mbrojtjes.

Bashkëpunimi që do të vendoset me Memorandumin e Mirëkuptimit do të japë kontribute "të rëndësishme" për sigurinë e lundrimit në Detin e Zi, tha Güler.

NATO-ja mirëpret Marrëveshjen

NATO-ja mirëpriti Marrëveshjen për çminimin e Detit të Zi të enjten.

"Ne mirëpresim që Bullgaria, Rumania dhe Türkiye po punojnë së bashku kundër kërcënimit të minave në Detin e Zi," tha zëdhënësi i NATO-s Dylan White në X.

“Ky është një kontribut i rëndësishëm drejt lirisë më të madhe të lundrimit dhe sigurisë ushqimore në rajon dhe më gjerë”, shtoi ai.