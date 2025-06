Izraeli regjistroi deficit buxhetor të produktit të brendshëm bruto prej 4,2 për qind për vitin 2023, i barabartë me 20,7 miliardë dollarë, për dallim me vitin 2022 kur pati suficit prej 0,6 për qind.

Informacioni u njoftua nga transmetuesi publik izraelit KAN, i cili tha se të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se Izraeli ka shpenzuar 6,6 miliardë dollarë në vitin 2023 për luftën kundër Rripit të Gazës.

KAN vuri në dukje se të ardhurat nga taksat në vitin 2023 ishin 30 miliardë dollarë më të ulëta se sa ishte parashikuar.

Sa i përket inflacionit, Izraeli vendosi përqindjen e inflacionit midis 1 dhe 3 për qind, por ajo e tejkaloi këtë shifër në gati 5,3 për qind në 2022, tha ai.

Guvernatori i Bankës së Izraelit, Amir Yaron, i kërkoi qeverisë të mërkurën që t’i përmbahet disiplinës fiskale dhe të reduktojë shpenzimet në fusha jothelbësore duke rritur disa taksa.

Izraeli ka frikë se lufta e vazhdueshme, së bashku me pasigurinë në Detin e Kuq për dërgesat e Izraelit, do të rrisë barrën mbi ekonominë e tij dhe do të ndikojë negativisht në çmimet për konsumatorët izraelitë.