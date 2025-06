Për pak orë, udhëtari i parë turk në hapësirë, Alper Gezeravci do të fluturojë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës për të kryer më shumë se dhjetë eksperimente shkencore gjatë qëndrimit të tij dyjavor në orbitën e Tokës.

Pasi data e nisjes u shty në 9 janar, piloti F-16 është planifikuar të ngrihet në misionin Ax3 nga shteti amerikan i Floridës sonte rreth mesnatës me orën e Europës Qendrore.

Kolonel Gezeravci e ndërmerr misionin së bashku me një grup kolegësh spanjollë, italianë dhe suedezë.

Ekuipazhi ndërkombëtar pritet të ankorohet në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës të premten.

Gjatë misionit dyjavor në stacionin hapësinor, Gezeravci do të kryejë 13 eksperimente shkencore në emër të universiteteve dhe qendrave shkencore në Türkiye.

Vitin e kaluar, Türkiye zgjodhi Gezeravcin, pilot F-16 i Forcave Ajrore Turke, si udhëtarin e parë hapësinor gjatë ngjarjes kryesore teknologjike të vendit TEKNOFEST.

Eksperimentet

Eksperimenti i parë i Gezeravcit u zhvillua nga Qendra Kërkimore Tubitak (Këshilli i Kërkimeve të Shkencës dhe Teknologjisë në Marmara) studimi i prodhimit të lidhjeve me qëndrueshmëri të lartë rezistente ndaj temperaturave të larta.

Një tjetër projekt i zhvilluar nga Qendra Marmara, eksperimenti gMETAL, do të hetojë efektet e gravitetit në krijimin e një përzierjeje homogjene midis grimcave të ngurta dhe një mjedisi të lëngshëm në kushte pa reaksion kimik.

Eksperimenti i zhvilluar nga Universiteti Bogazici i Türkiyes me Qendrën Marmara synon të kryejë teste të rritjes dhe qëndrueshmërisë së specieve mikroalgash të përshtatura ndaj kushteve të vështira tokësore në kushte jogravitacionale, për të ekzaminuar ndryshimet e tyre metabolike, për të përcaktuar performancën e kapjes së dioksidit të karbonit dhe kapacitetin e prodhimit të oksigjenit, dhe zhvillojnë një sistem për të mbajtur jetën.

Projekti Extremophyte, i zhvilluar nga Universiteti Ege në qytetin e Izmirit, kërkon të zbulojë gjeneratat e ardhshme në bimët e rritura në hapësirë ​​dhe në tokë.

Eksperimenti Metabolom nga Universiteti i Ankarasë synon të hetojë efektet negative të kushteve hapësinore në shëndetin e njeriut. Për të hetuar këto efekte, ai do të ekzaminojë ndryshimet fiziologjike dhe biokimike në shprehjen e gjeneve dhe metabolizmin e astronautëve që marrin pjesë në misionet hapësinore.

Eksperimenti Myeloid i zhvilluar nga Universiteti Hacettepe në Ankara synon të masë dhe vlerësojë kushtet e udhëtimit dhe hapësirës dhe dëmtimin e rrezatimit kozmik ndaj të cilit janë të ekspozuar pjesëmarrësit e misionit hapësinor.

Eksperimenti Message, i zhvilluar nga Universiteti Uskudar i Istanbullit duke përdorur metodat e inxhinierisë gjenetike CRISPR, kërkon të identifikojë gjenet, funksioni i të cilëve nuk është zbuluar ende dhe të përcaktojë se cilat qeliza imune do të ndikohen drejtpërdrejt nga graviteti gjatë misioneve hapësinore.

Eksperimenti Algalspace, i zhvilluar nga Universiteti Teknik i Istanbullit, Yildiz, do të krahasojë të dhënat mbi rritjen e mikroalgave të Antarktidës dhe ato të buta në hapësirë ​​dhe për herë të parë do të kryhet një studim mbi përdorimin e algave polare në hapësirë.

Eksperimenti CRISPR-Gem, gjithashtu nga Universiteti Yildiz, kërkon të hetojë efektivitetin e teknikave të modifikimit të gjeneve CRISPR të biologjisë molekulare, mbi bimët në një mjedis mikrograviteti, në mënyrë që të kuptojë dhe përmirësojë mekanizmat e mbrojtjes së bimëve, një lloj skeleti i sistemeve bioregjeneruese të mbështetjes së jetës që synojnë të ofrojnë një sistem të qëndrueshëm në misionet hapësinore afatgjata, një nga pengesat kryesore për të ardhmen e njerëzimit në hapësirë.

Me eksperimentin Pranet të përgatitur nga studentët e Qendrës së Shkencës dhe Artit Mus, do të hetohet efekti i propolisit në bakteret në mjediset me mikrogravitet.

Eksperimenti VocalCORD i kryer nga Universiteti Halic i Istanbullit do të përpiqet të zbulojë shqetësime në fiziologjinë e sistemit të frymëmarrjes për shkak të ndryshimeve të frekuencës në zë me mbështetjen e inteligjencës artificiale të orës inteligjente dhe të hetojë efektet e gravitetit zero në zërin e njeriut.

Një eksperiment i ngopjes me oksigjen nga Universiteti Nisantasi i Istanbullit kërkon të identifikojë ndryshimet dhe shqetësimet e shkaktuara nga graviteti i ulët duke llogaritur nivelet e oksigjenit në ajër të dhëna me mbështetjen e inteligjencës artificiale.

Me një eksperiment nga Miyoko i Institutit të Kërkimeve të Teknologjisë Hapësinore Tubitak, Gezeravci do të grumbullojë komponentë pa plumb në një kartë elektronike në stacion dhe më vonë do t'i nënshtrojë ato në testim të detajuar pas kthimit në Tokë.

Vite të udhëtimit në hapësirë

Pasi presidenti Recep Tayyip Erdoğan shpalli Programin Kombëtar të Hapësirës në 2021, janë nisur përpjekjet për të dërguar një shtetas turk në hapësirë.

Aplikimet për astronautë u shpallën nga Agjencia Turke e Hapësirës në maj 2022, me kandidatë të përzgjedhur në bazë të punës dhe ekspertizës së tyre në inxhinieri, fizikë, mjekësi, astronomi dhe sport.

Në muajin prill të vitit të kaluar Erdoğan njoftoi se Gezeravci do të jetë udhëtari i parë turk në hapësirë ​​në histori, duke zbuluar emrin e tij në TEKNOFEST.

Agjencia Turke e Hapësirës u themelua në vitin 2018 dhe njoftoi programin e saj hapësinor në vitin 2019, si dhe synimin e saj për të dërguar një mision të drejtuar në hapësirë.

Të martën, Erdoğan theksoi gjithashtu rëndësinë e misionit Ax3, si një përpjekje shkencore, por edhe si burim frymëzimi për fëmijët dhe të rinjtë.

Presidenti turk shprehu shpresën se misioni "do të jetë një fillim i ri".

"Ne do të vazhdojmë këtë mision. Ne do të synojmë gjithmonë më lart", tha Erdoğan.