Hamasi reagoi kundër planit të Gjermanisë për të dërguar rreth 10.000 copë municione tankesh në Izrael duk paralajmëruar se kjo paraqet "marrjen e anës në luftën gjenocidale kundër palestinezëve në Rripin e Gazës".

Hamasi në deklaratën e tij tha se plani gjerman "mbart gjithë përgjegjësinë politike dhe morale për krimet e luftës të kryera nga qeveria naziste sioniste (izraelite)".

Në deklaratë theksohej gjithashtu se kjo e bën Gjermaninë partner të drejtpërdrejtë në luftën kundër popullit palestinez.

"Gjermania duket se po ripërsërit historinë e saj plot me mëkate kundër njerëzimit dhe nuk e kanë ndaluar atë as të gjitha mësimet e nxjerra nga e kaluara e afërt. Ne deklarojmë se populli ynë nuk do t'i harrojë dhe nuk do t'i falë ata që morën pjesë në sulmin ndaj tyre dhe i dhanë mbrojtje armikut vrasës i cili ka shkelur të gjitha tabutë”, thuhet në deklaratë.

Në tekstin e revistës “Spiegel” thuhej se qeveria gjermane ishte në parim pozitive kur bëhej fjalë për lejimin e dërgimit të municioneve e tankeve në Izrael.

Në nëntor të vitit të kaluar, qeveria izraelite kërkoi nga Gjermania afërsisht 10.000 njësi municion tankesh të kalibrit 120 mm dhe kjo kërkesë u diskutua në fshehtësi të madhe nga autoritetet gjermane.