Koloneli Alper Gezeravci, pilot luftarak në Forcën Ajrore Turke, është nisur në hapësirë për një mision dyjavor në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, duke e vendosur Türkiyen në grupin e kombeve që kanë dërguar me sukses astronautë në hapësirë.

"Është një hap shumë simbolik, i rëndësishëm. Megjithatë, nuk është i fundit. Është fillimi i një udhëtimi për vendin tonë të madh," tha kolonel Gezeravci për TRT World në një intervistë ekskluzive përpara nisjes historike të mërkurën, e para për Programin ambicioz Kombëtar Hapësinor të Türkiyes.

Ekuipazhi prej katër personash u nis në orën 2211 GMT (1:11 pasdite me kohën e Türkiyes) nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida, Shtetet e Bashkuara, në bordin e një kapsule SpaceX Dragon të mbajtur nga një raketë Falcon 9. Ata pritet të udhëtojnë për rreth 36 orë përpara se të ankorohen në ISS më 19 janar, rreth orës 1015 GMT (1:15 pasdite me orën e Türkiyes).

Në intervistat para nisjes, Gezeravci theksoi se as që ka ëndërruar të bëhet astronaut, sepse kjo dukej e mundur vetëm për fëmijët e kombeve të tjera. Por, më 17 janar, ndërsa ai çoi aspiratat e Türkiyes në ISS, qielli pushoi së qeni kufi.

"Unë do të jem krenar që tani e tutje... (duke e ditur) se vendi im ka kryer, me një vullnet dhe vendosmëri të fortë, një mision të drejtuar në hapësirë," tha Gezeravci në një intervistë me video nga Orlando, Florida, ndërsa ishte në para të detyrueshme. - të nisë karantina.

"Është pa dyshim rast historik për përvjetorin e njëqindvjetorit të vendit ... që do të frymëzojë brezat tanë të ardhshëm në rrugët e tyre drejt hapësirës së thellë," shtoi ai, duke shprehur se nuk mund të gjente fjalë për të përshkruar gëzimin dhe nderin që ndjeu të ishte pjesë e këtij misioni.

Kontributi në shkencën e hapësirës

Ekuipazhi gjithevropian i Ax-3 përfshin shefin astronaut të Axiom Space dhe ish-komandantin e ISS Michael Lopez-Alegria, që përfaqëson Spanjën dhe ShBA-në. Në vitin 2022, ai drejtoi Axiom Mission 1 (Ax-1), misioni i parë privat në ISS.

Piloti i misionit është kolonel Walter Villadei nga Forcat Ajrore Italiane. Gezeravci, pilot luftarak F-16, po merr pjesë në Ax-3 si specialist i misionit së bashku me astronautin suedez Marcus Wandt nga Agjencia Evropiane e Hapësirës.

Pasi të ankorohet, ekuipazhi do të qëndrojë në ISS për 14 ditë, gjatë së cilës ata do të marrin pjesë në misionet e tyre shkencore të lidhura me vendin. Gezeravci do të kryejë 13 eksperimente shkencore të përgatitura nga shkencëtarë dhe institucione kërkimore turke.

"Është një mision vërtet i plotë, që përfshin disa fusha," tha Gezeravci për TRT World, duke theksuar rëndësinë e misionit të tij në kontributin në shkencë. Çdo eksperiment i kryer në hapësirë përcakton parametrat e ekzistencës njerëzore në mjedisin kozmik, si dhe ofron perspektiva dhe zbulime të reja për çështjet këtu në Tokë.

Ndër 13 eksperimentet që Türkiye do të kryejë në ISS është PRANET, i krijuar nga nxënës të shkollave të mesme nga qyteti lindor i Türkiyes, Mus, i cili shqyrton efektet antibakteriale të propolisit në mjediset e mikrogravitetit.

Eksperimentet kanë të bëjnë me një gamë të gjerë fushash shkencore, nga shkenca e materialeve te bioteknologjia, inxhinieria elektronike dhe hulumtime mbi kancerin. Veçanërisht, eksperimenti MYELOID heton për efektin e ekspozimit të rrezatimit në qelizat e kancerit në mjedisin hapësinor.

Një tjetër eksperiment, EXTREMOPHYTE, përfshin një bimë endemike nga liqeni i kripur i Türkiyes, i cili mund të largojë kripën nga toka dhe uji, duke hetuar reagimin e bimëve ndaj niveleve të ndryshme të stresit të kripës në mjedisin hapësinor dhe potencialin e tyre të ardhshëm të ekosistemit hapësinor.

Gezeravci nënvizoi se prania e një astronauti turk në ISS u jep shkencëtarëve të vendit "mundësi të barabartë konkurrimi" në fushat ku ata tashmë kanë bërë studime të vlefshme.

Ai shprehu një besim të fortë se misioni i tij do të nxisë "një ambicie dhe frymëzim në disa fusha" për turqit, të rinj dhe të vjetër, "të cilët synojnë të hyjnë në botën e hapësirës si astronautë ose shkencëtarë, si dhe aviatorë".

Duke prekur mjedisin e bashkëpunimit ndërkombëtar që kontribuoi në misionin inaugurues të Türkiyes në hapësirë, nga ekuipazhi ndërkombëtar i Ax-3 deri te bashkëpunimet me Axiom Space, SpaceX dhe NASA, Gezeravci theksoi se çdo komb dhe secili individ solli përvojën e tij unike në tryezë. .

"Duke punuar me njerëzit nga vendi juaj, ju po bashkoni trashëgiminë, prejardhjen dhe përvojën tuaj. Në këtë lloj mjedisi ndërkombëtar, ju jeni në gjendje të bashkoni të gjithë këtë përvojë që vjen nga vende të ndryshme," shpjegoi ai.

“Kur vjen puna për të bashkuar të gjitha pikat tona të forta, kjo rezulton të jetë një përbërje e shkëlqyer”, tha ai për TRT World.

Në një konferencë shtypi para nisjes së ekuipazhit Ax-3, Gezeravci zbuloi kujtimet personale që do të sillte me vete për udhëtimin monumental: fotografi familjare, së bashku me sende që përfaqësojnë trashëgiminë e tij nomade turke dhe pjesë të skuadronit të tij të parë të Forcave Ajrore.

Astronauti turk në pistë mban gjithashtu disa sende surprizë nga Türkiye, që simbolizojnë mikpritjen e njohur të vendit në sfondin e strukturës ndërkombëtare të ISS.

Ndërsa Türkiye kishte krijuar tashmë vendin e saj si një forcë e frikshme në eksplorimin dhe teknologjinë e hapësirës si një nga dhjetë vendet që mund të ndërtojnë satelitët e tyre, një mision hapësinor me njerëz ishte ndër qëllimet kryesore të Programit Kombëtar 10-vjeçar të Hapësirës të Turqisë, i udhëhequr nga Agjencia Turke e Hapësirës (TUA) dhe Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë.

Ndërsa Gezeravci mban me krenari gjysmëhënën dhe yllin e Türkiyes në vendin e saj në kozmos në 100-vjetorin e Republikës Turke, pjesa e misionit të tij është zbukuruar me simbolet e kësaj fitoreje. Arna, e cila mban formën e një ylli selxhuk, përmban gjithashtu 16 yje, që përfaqësojnë 16 kombet turke.

Një lëvizje me kokë për përvjetorin e njëqindvjetorit të Türkiyes shihet gjithashtu në arnimin e misionit Ax-3 , me numrin 100 të gdhendur në pjesën e poshtme të saj.