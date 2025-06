Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane e Sllovenisë i propozoi qeverisë që Sllovenia të marrë pjesë në procedurat para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të iniciuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në vitin 2022 mbi "aktivitetet e supozuara të diskutueshme të Izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor, duke përfshirë Jerusalemin Lindor”, të cilin e miratoi Qeveria sllovene.

Ministrja e Jashtme dhe Evropiane Tanja Fajon theksoi se shkeljet e supozuara në fjalë mbulojnë një spektër të gjerë dhe ndodhin në rajon prej dekadash, duke shkuar përtej ngjarjeve të fundit.

Si “aktivitete të supozuara të diskutueshme të Izraelit”, qeveria sllovene thekson pushtimin afatgjatë izraelit, vendosjen dhe aneksimin e territorit palestinez që nga viti 1967, pastaj përpjekjet e Izraelit për të ndryshuar demografinë, karakterin dhe statusin e Jerusalemit, si dhe miratimin e masave dhe ligjet që diskriminojnë palestinezët.

Lidhur me këtë, Ministrja e Punëve të Jashtme sllovene tha: “Po flasim për një gamë shumë të gjerë shkeljesh të supozuara që janë kryer në rajon për dekada, pasojat e tmerrshme të të cilave janë ende të dukshme edhe sot”.

Në dritën e ngjarjeve të fundit në Gaza dhe Bregun Perëndimor, Sllovenia, si një nga vendet e pakta të BE-së, ka vendosur të marrë pjesë aktive dhe të paraqesë pikëpamjet e saj në këtë proces para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, së cilës iu kërkua një opinion këshillues.

Procedura sllovene nuk është e barabartë me atë të Afrikës së Jugut

Më 19 shkurt të këtij viti do të fillojë seanca verbale në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, ndërsa Sllovenia do të prezantojë qëndrimin e saj katër ditë më vonë, nën koordinimin e Ministrisë së Jashtme dhe Evropiane të atij vendi.

Siç thuhet nga kjo ministri, “kërkesa drejtuar GjND-së për një opinion këshillimor është një mundësi për të rikthyer besimin në kredibilitetin e institucioneve ndërkombëtare kur bëhet fjalë për situatën në Gaza”, dhe theksojnë se ka një dallim mes rastit “slloven” dhe rastit “Afrika e Jugut”.

“Procedurat (pretendimi i Afrikës së Jugut kundër Izraelit për gjenocid) nuk janë ende në një fazë ku ndonjë vend tjetër, përveç Afrikës së Jugut dhe Izraelit mund të ndërhyjë. Asnjë shtet nuk mund të “bashkohet” në këtë veprim në një mënyrë të tillë në fazën kur Gjykata vendos për masat e përkohshme dhe përpara se Gjykata të deklarojë juridiksionin e saj. Kjo do të jetë e mundur vetëm më vonë ose kur të vendosë Gjykata. Sllovenia patjetër do ta ndjekë procedurën me kujdes. Ne do të vendosim për çdo ndërhyrje në një rast konkret kur është e mundur dhe në bazë të argumenteve ligjore”, shton Fajon.

Më tej, thuhet se Sllovenia mbështet procedurat në lidhje me shkeljen e Konventës për gjenocidin dhe se ky vend si mbrojtës i së drejtës ndërkombëtare e mbështet plotësisht punën e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe shpreson që ajo të marrë një vendim për këtë. rast sa më shpejt të jetë e mundur.

Ndryshe, Republika e Afrikës së Jugut në një parashtresë prej 84 faqesh akuzoi Izraelin për akte dhe mosveprime të karakterit gjenocidal, sepse ato ishin kryer me qëllimin e nevojshëm specifik për të shkatërruar palestinezët në Gaza si pjesë e gjërë kombëtare, racore dhe etnike palestineze.

Para gjykatës në Hagë, ata deklaruan se aktet e gjenocidit të Izraelit përfshijnë vrasjen e palestinezëve, shkaktimin e lëndimeve të rënda fizike dhe psikologjike, dëbimin masiv nga shtëpitë dhe zhvendosjen, vendosjen e masave që synojnë parandalimin e lindjeve palestineze dhe mohimin e aksesit në ushqim, ujë, strehim adekuat dhe asistencë mjekësore.