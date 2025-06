Anëtarët e Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës takuan të martën Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryeministrin e Mbretërisë së Holandës, Mark Rutte, ndërsa kryeministri i Republikës së Kroacisë, Andrej Plenkoviq, i cili mbërriti për një vizitë dyditore në Sarajevë, nuk u paraqit në takimin e mëngjesit të sotëm.

Në takim morën pjesë kryetari i Presidencës së BeH-së, Zhelko Komshiq, dhe anëtarët e Kryesisë Denis Beqiroviq dhe Zhelka Komshiq.

Vizita e zyrtarëve evropianë pasoi vendimin e Këshillit Evropian në dhjetor 2023 për hapjen e negociatave të anëtarësimit të Bosnjë e Hercegovinës me Bashkimin Evropian kur të arrihet shkalla e nevojshme e përputhshmërisë me kriteret për anëtarësim. Këshilli Evropian ftoi gjithashtu Komisionin që t'i raportojë Këshillit mbi progresin jo më vonë se marsi i viti 2024 me synimin për të marrë një vendim.

Qëllimi i vizitës është të inkurajojë autoritetet në Bosnjë e Hercegovinë që të përfitojnë nga kjo mundësi dhe të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të arritur progresin e nevojshëm deri në mars të vitit 2024 në 14 prioritetet kryesore nga Opinioni i Komisionit Evropian. Për më tepër, vizita do të jetë një mundësi për të diskutuar kushtet që ofron Plani i Rritjes i Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor.

Gjatë qëndrimit të tyre në Bosnjë e Hercegovinë, presidentja von der Leyen, kryeministri Rutte dhe Plenkoviq do të takohen me kryesuesin dhe zëvendëskryetarët e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Ministrin e Punëve të Jashtme të Bosnjë-Hercegovinës, Kolegjiumin e Përbashkët të Asamblesë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.