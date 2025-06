Ministrja e Punëve të Jashtme e Sllovenisë, Tanja Fajon, deklaroi se gjendja humanitare në Rripin e Gazës po përkeqësohet çdo ditë e më shumë dhe se jemi duke u përballur me krizë humanitare dhe tha se nevojitet urgjentisht një armëpushim.

Në një bisedë me gazetarin e Anadolut në godinën e Kombeve të Bashkuara (OKB) në Nju Jork, Fajon tha se Lubjana po ndjek nga afër procesin e padisë për gjenocid që Republika e Afrikës së Jugut nisi kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) në Hagë.

“Kur të vendosë gjykata, ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që ta respektojnë atë vendim”, tha Fajon.

Ajo theksoi se Sllovenia i kushton rëndësi të madhe parimit të përgjegjësisë dhe se mbështet vendimet e gjykatave ndërkombëtare.

"Sllovenia ka vendosur të japë dëshmi eksperti në rastin para GjND-së mbi aktivitetet izraelite në vendbanimet ilegale," tha Fajon.

Mijëra fëmijë dhe gra të vrarë

E pyetur nëse Bashkimi Evropian i dha një mesazh mjaftueshëm të fortë Izraelit kundër sulmeve të tij në Gaza dhe nëse duhet të vendosen sanksione ndaj Izraelit, Fajon tha se Sllovenia është shprehur shumë me zë të lartë për këtë çështje.

“Na duhet urgjentisht një armëpushim”, tha Fajon.

Ajo theksoi se ndihma humanitare duhet të ofrohet urgjentisht dhe për këtë arsye konfliktet duhet të ndalen.

“Ne shohim që situata humanitare po përkeqësohet çdo ditë e më shumë. Jemi duke u përballur me një krizë humanitare. Mijëra gra dhe fëmijë vdiqën. Kjo duhet të ndalet. Mjaft!”, tha Fajon.

Shefi i diplomacisë sllovene tha më tej se fokusi duhet të jetë zgjidhja politike pas armëpushimit dhe se duhet të punohet më seriozisht për një zgjidhje të bazuar në krijimin e dy shteteve.

Duke theksuar se e vetmja zgjidhje që do të sigurojë sigurinë e Izraelit dhe popullit palestinez është krijimi i shtetit palestinez, Fajon tha se duhet të fillojnë negociatat për një zgjidhje politike për paqen në rajon.

Fajon vuri në dukje se çështja e sanksioneve ndaj Izraelit është ngritur brenda BE-së, por se ka qëndrime të ndryshme midis vendeve anëtare.

“Vendet e BE-së bien dakord për zgjidhjen me dy shtete dhe kundër zhvendosjes së detyruar të popullit palestinez nga Gaza dhe Bregu Perëndimor”, tha Fajon dhe shtoi se Sllovenia është e vendosur t'u bëjë thirrje të gjitha palëve për një armëpushim.

Njerëzimi në provim

Duke vlerësuar pozicionin e Sllovenisë si anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që nga 1 janari, Fajon tha se ajo beson se Këshilli duhet të bëjë shumë më tepër dhe se ai nuk e ka përmbushur misionin e tij themelor për të ofruar siguri dhe paqe në Lindjen e Mesme dhe krizës humanitare në Rripin e Gazës.

“Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka një përgjegjësi kolektive. Njerëzimi ynë po testohet. Një provë e vështirë na pret”, tha ajo.

Në lidhje me atë nëse Sllovenia do të përgatisë një projektrezolutë për armëpushimin në Gaza, Fajon tha se vendi i saj do të mbështesë çdo iniciativë që do të krijojë kushte për paqe.

Fajon tha se Sllovenia gjithmonë do të insistojë në paqen, respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare.

Türkiye është një partner strategjik shumë i rëndësishëm i BE-së

Duke komentuar marrëdhëniet mes Türkiyes dhe Bashkimit Evropian, Fajon theksoi se Türkiye është një partner strategjik shumë i rëndësishëm i BE-së.

Ajo përshëndeti që Türkiye "filloi të ishte më shumë në tryezë" në diskutimet për zgjerimin dhe forcimin e Evropës.

Duke theksuar se Türkiye dhe Sllovenia kanë marrëdhënie shumë të mira dypalëshe, Fajon bëri të ditur se së shpejti do të organizojë një vizitë në Ankara.