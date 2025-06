Palestinezët në mbarë botën – si dhe bota arabe – po festojnë arritjen historike të ekipit kombëtar të futbollit palestinez për arritjen në 16-shen e fundit në Kupën AFC të Azisë – një sukses që bëhet edhe më i ëmbël pasi vjen mes një prej momenteve më të rëndësishme në historinë e tyre.

Pas fitores së skuadrës, mediat sociale shpërthyen me mesazhe urimi, me përdoruesit që ndanë këndvështrimin e tyre se çfarë do të thotë ky moment për palestinezët, në mes të sulmit të plotë të Izraelit në enklavën (territorin) e rrethuar të Gazës.

"Vetëm një pëkujtes se #Palestina u kualifikua në raundin e 16-të të Kupës Aziatike për herë të parë në histori. Ata janë në luftë dhe njerëzit e tyre nuk janë të sigurt se sa ditë kanë mbetur, por ekipi i tyre i futbollit u dha atyre diçka për t’u gëzuar. Elhamdulillah”, shkroi Wahid Babar në X, i njohur më parë si Twitter.

Që nga operacionet ndërkufitare të Hamasit të 7 tetorit, Izraeli ka kryer një fushatë brutale ushtarake në Gaza, duke vrarë më shumë se 25.700 njerëz – shumica prej tyre fëmijë dhe gra – dhe duke lënë pjesën më të madhe të enklavës së rrethuar në rrënoja.

Shumë nga lojtarët palestinezë humbën anëtarët e familjeve të tyre të afërta ose të gjëra.

Pikërisht për traumën e tyre kolektive lojtarët e ekipit të Palestinës ndjenë mirënjohjeje të thellë - veçanërisht kapiteni i ekipit Musab Al Battat.

"Faleminderit tifozëve që vijnë për të mbështetur Palestinën dhe kombëtaren e Palestinës. Faleminderit nga zemra", tha Al Battat mes skenave triumfuese, pas fitores 3-0 të ekipit ndaj Hong Kongut në Doha të Katarit.

Oday Dabbagh ishte heroi i skuadrës së Palestinës me dy gola, dhe teksa u dha fishkëllima e fundit, lojtarët, stafi dhe tifozët shpërthyen në skena gazmore.

Komentet në rrjetet sociale thonë se kjo nuk është një arritje e zakonshme, pasi kombëtarja kaloi nga Grupi C.

Shumë prej tyre e kanë theksuar shpejt arritjen, veçanërisht në mes të shkatërrimit të peizazhit sportiv të vendit.

“Pavarësisht se mbi 88 atletë, përfshirë edhe futbollistë, janë vrarë që nga 7 tetori, pavarësisht se familjet dhe miqtë e tyre u masakruan, pavarësisht vdekjes dhe shkatërrimit përreth, ekipi palestinez i futbollit krijon histori duke u kualifikuar në fazën eliminatore të Lojërave Aziatike”, shkruan autori dhe studiuesi Syed Zafar Mehdion në X.

Që nga fillimi i turneut, stadiumet në Katar kanë qenë të mbushura me ngjyrat palestineze të kuqe, të bardhë, jeshile dhe të zezë, ndërsa tifozët qëndruan në solidaritet me popullin e Gazës dhe territoreve të tjera të pushtuara. Shamitë palestineze keffiyeh gjithashtu janë shfaqur në tribuna.

Thirrjet si "Palestina e lirë" kanë jehuar nëpër tribuna ndërsa lojtarët luftonin në fushë. Flamuj të mëdhenj janë valëvitur ndërsa janë bërë homazhe për viktimat në enklavën e rrethuar të Gazës.

Ndjesi të ngjashme theksoi edhe regjisori Daizy Gedeon, i cili përshkroi sfidat rraskapitëse me të cilat përballen atletët aspirues, edhe para se të fillonte gara në fushë.

"Forcat izraelite po synojnë në mënyrë agresive atletët dhe objektet sportive, duke shkatërruar ëndrrat e tyre dhe duke u marrë jetën," tha Gedeon në X.

Ndërsa turneu nisi me ekipet kombëtare, për lojtarët palestinezë si Mahmoud Wadi, pesha e plotë e luftës dhe humbja e jetës së pafajshme njerëzore është diçka me të cilën ai është dashur të përballet personalisht.

Mes breshërisë së sulmeve ajrore izraelite në enklavën e rrethuar, sulmuesi mori lajmin se kushëriri i tij ishte vrarë në Gaza, duke i thënë shtypit se fitorja në turne mund të sillte pak gëzim në mes të situatave të thella. Një qëndrueshmëri e tillë është diçka që studiuesin Dualeh A Dualeh e ka tërhequr gjithashtu, duke prekur mbi ashpërsinë që lojtarët palestinezë kanë treguar në mes të spastrimit etnik në Gaza.

"Urime Kombëtares Palestineze të Futbollit që, kundër të gjitha rrethanave, arriti të kualifikohej në raundin e 16-të të Kupës së Azisë. Kjo fitore është një dëshmi e qëndrueshmërisë së tyre. Brutaliteti i vazhdueshëm në Gaza nuk i ka penguar ata të shkëlqejnë në garën e skenës ndërkombëtare. (sic)", shkruan ai në X.

Pavarësisht se shumë anembanë globit nënvizojnë triumfin e Palestinës, perceptimi është se mediat e trashëguara në Perëndim nuk i kanë dhënë kredi të plotë arritjeve sportive të ekipit.

"I dashur @BBCSport, përparimi i Palestinës në Kupën e Futbollit të Azisë (Qatar2023) është historik. Megjithatë, nuk përmendet askund në uebsajtin e BBC-së ose X. Në këtë moment kohor, ju jeni duke u vënë në qendër të vëmendjes nga bota, dhe ky veprim do të shihet gjithashtu si i qëllimshëm”, ka shkruar Alia Masood.

Të tjerët treguan shpejt se si skuadra e ka tejkaluar këtë sport.

Shkrimtari Adi Al Qadi përzgjodhi X për të përshkruar sesi populli palestinez dhe ekipi i tij i futbollit janë bërë një simbol i rezistencës ndaj përpjekjes së Izraelit për të fshirë ekzistencën e komunitetit.

"A mundet një komb që i nënshtrohet brutalitetit të #gjenocidit të luajë #futboll dhe të festojë një fitore? Po. Përfaqësimi i Palestinës në çdo vend gjatë këtyre kohërave të tmerrshme është një akt rezistence (kundër programit sistemik për të fshirë kombin, kulturën dhe ekzistencën e tij)”, shkroi ai në X.

Fitorja tërhoqi edhe ata që tradicionalisht nuk e ndjekin futbollin, si autori Andy Worthington, i cili ndau imazhe ngazëllyese të festimeve të Palestinës.

"Unë nuk jam një tifoz i madh i futbollit, por kurrë nuk kam ndier më shumë dëshirë të festoj fitoren e një skuadre sesa sot, pasi skuadra palestineze kalon në 16 e fundit të Kupës së Azisë pasi mundi Hong Kongun!”, shkruan ai.