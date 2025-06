Më 11 janar, Afrika e Jugut ngriti akuzat për "sjellje gjenocidale" kundër Izraelit në GjND, duke i kërkuar gjykatës botërore të urdhërojë një pezullim urgjent të ofensivës së Tel Avivit në enklavën e rrethuar.

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) pritet të shpallë një vendim të përkohshëm në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit të premten, më 26 janar.

Vendimi fillestar i GjND-së nuk do t'i përgjigjet pyetjes themelore nëse Izraeli po kryen akte gjenocidi. Në vend të kësaj, ajo do të fokusohet vetëm në zbatimin e masave të mundshme emergjente, të ngjashme me lëshimin e një urdhri ndalimi, ndërsa gjykata shikon çështjen e plotë - një proces që zakonisht zgjat disa vjet.

Nëse jepet, një vendim në favor të masave emergjente mund të kërkojë që Izraeli të shpallë një armëpushim në Gazën e Palestinës dhe të lehtësojë qasjen e shtuar për ndihmën humanitare të OKB-së për të arritur banorët e enklavës, sipas gazetës The Guardian.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, megjithatë, pohoi tashmë në fillim të këtij muaji se Izraeli nuk do të jetë i detyruar nga vendimi i GjND-së, duke deklaruar: "Askush nuk do të na ndalojë - as Haga, as 'boshti i së keqes' dhe askush tjetër".

Më 11 janar, Afrika e Jugut ngriti akuzat për "sjellje gjenocidale" kundër Izraelit në GjND, duke i kërkuar gjykatës botërore të urdhërojë një pezullim urgjent të ofensivës së Tel Avivit në enklavën e rrethuar.

Izraeli i ka mohuar akuzat e Afrikës së Jugut, duke i përshkruar ato si "të shtrembëruara rëndë" dhe tha se kishte të drejtë të mbrohej dhe po synonte Hamasin, jo civilët palestinezë.

Lufta brutale e Tel Avivit në Gaza, tashmë në ditën e saj të 111-të, ka vrarë të paktën 25.700 dhe plagosur 63.740 që nga 7 tetori 2023.