Palë të rëndësishme të interesit po diskutojnë një plan që mund të rezultojë në një armëpushim midis Hamasit dhe Izraelit, i cili ka zhvilluar një luftë vdekjeprurëse në Gaza që nga 7 tetori i vitit të kaluar.

Shefat e inteligjencës nga Izraeli, ShBA-ja dhe Egjipti u takuan me kryeministrin e Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, në Paris gjatë fundjavës për të diskutuar propozimin me tre hapa.

Hamasi, grupi i rezistencës që kontrollon enklavën palestineze të Gazës, konfirmoi të martën se mori një draft të propozimit të armëpushimit.

Kjo shënon përpjekjen më të rëndësishme për t'u dhënë fund sulmeve tokësore dhe ajrore të Izraelit, në të cilat janë vrarë të paktën 26.900 njerëz, shumë prej tyre gra dhe fëmijë.

Një zgjidhje me tri faza

Në një deklaratë të lëshuar për Reuters, Hamasi përshkroi një propozim me tri faza.

Faza e parë përfshin një pauzë në luftime dhe lirimin e pengjeve të të moshuarve, grave civile dhe fëmijëve, shoqëruar me shpërndarjen e ndihmave të rëndësishme humanitare për të trajtuar krizën ushqimore dhe shëndetësore të Gazës.

Faza e dytë përfshin lirimin e ushtarëve femra izraelite, rritjen e dërgesave të ndihmave dhe rivendosjen e shërbimeve komunale si furnizimi me energji elektrike dhe ujë.

Faza e tretë fokusohet në lirimin e trupave të trupave të vdekur izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, duke përfshirë rekrutë ushtarakë meshkuj.

Deklarata sqaroi se operacionet ushtarake nga të dyja palët do të duhej të ndaleshin gjatë çdo faze. Negociatat do të përcaktojnë numrin specifik të të burgosurve palestinezë që do të lirohen në çdo fazë, me fokus në ata që përballen me dënime të gjata me burg.

Nëse gjithçka shkon sipas planit, atëherë lufta do të përfundojë dhe Hamasi përfundimisht do të lirojë ushtarët meshkuj izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë të mbajtur në burgjet izraelite.

Plani është dërguar në Gaza dhe udhëheqësit e Hamasit do të diskutojnë dhe të shprehin mendimin e tyre përfundimtar mbi propozimin në ditët në vijim.

Çfarë thotë Hamasi për planin?

Sipas liderit të Hamasit, Haniyeh, Hamasi, është “i hapur për të diskutuar çdo iniciativë a ide serioze dhe praktike, me kusht që ato të çojnë në një ndërprerje gjithëpërfshirëse të agresionit”.

Duke theksuar kërkesën e tij kryesore, Hamasi këmbënguli gjithashtu se plani duhet të sigurojë "tërheqjen e plotë të forcave pushtuese nga Rripi i Gazës".

Deklarata e liderit të Hamasit tha gjithashtu se udhëheqja e grupit ka marrë një ftesë në Kajro për të arritur një "vizion të integruar" në lidhje me marrëveshjen kornizë dhe Haniyeh njoftoi udhëtimin e tij të parë publik në Kajro në më shumë se një muaj për të diskutuar propozimin.

Miratimi i Izraelit

Raportet e lajmeve supozojnë se zyrtarët anonimë izraelitë kanë miratuar miratimin e tyre për një koment të tillë.

Duke folur për Bregun Perëndimor të pushtuar, Netanyahu tha: “Ne nuk do të tërheqim Forcat e Mbrojtjes së Izraelit nga Rripi i Gazës dhe nuk do të lirojmë terroristët. Asnjë nga këto nuk do të ndodhë.”

Netanyahu po përballet me presion të konsiderueshëm nga familjet e robërve të mbetur izraelitë të mbajtur nga Hamasi, duke kërkuar një kërkesë për lirimin e tyre.

Pavarësisht kundërshtimit nga Netanyahu dhe qeveria e tij e krahut të djathtë, lideri i opozitës dhe ish-kryeministri i Izraelit, Yair Lapid, shprehu gatishmërinë e tij për të mbështetur nismën e paqes nëse ajo çon në kthimin e robërve. Edhe nëse të gjitha palët janë të gatshme për projektpropozimin, duke thënë se detajet e logjistikës së armëpushimit, lirimi i pengjeve dhe të burgosurve mund të zgjasë një ditë ose javë.