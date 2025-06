Maqedoni e Veriut: Ngjitëset "NMK" në targa të detyrueshme nga 12 shkurti

Pronarët e automjeteve në Maqedoni të Veriut duke nisur nga 12 shkurti i këtij viti duhet ta ndryshojnë shenjën “MK” në targat e tyre me shenjën e re “NMK”. Ngjitëset me shenjën e re "NMK" do të kushtojnë maksimumi deri në 81 centë.