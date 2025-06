Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, ku vazhdon mosmarrëveshja për sigurinë kufitare në ShBA, mbajti një konferencë për media me 14 guvernatorët republikanë dhe i dha mesazhin presidentit amerikan, Joe Biden, se ata kanë një qëndrim të përbashkët për sigurinë kufitare.

Guvernatori Abbott, i cili u kthye në ShBA pas vizitës së tij në Indi, mbajti një konferencë të përbashkët me guvernatorët republikanë në pikën kufitare në qytetin Eagle Pass, ku ka një mosmarrëveshje kufitare me qeverinë federale dhe Gjykatën e Lartë.

Guvernatorët republikanë të 14 shteteve, duke përfshirë Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri dhe Tennessee, dolën në konferencën për media për të treguar mbështetjen e tyre për Abbott.

Në fjalimin e tij, Abbott fajësoi presidentin Biden dhe argumentoi se meqenëse Washingtoni nuk ofronte sigurinë kufitare, kjo detyrë u takon atyre dhe deklaroi se ata do të veprojnë bashkë me guvernatorët e tjerë republikanë kundër Bidenit për sigurinë kufitare.

Ai theksoi se ata do të vazhdojnë të kontrollojnë hyrjet në Shelby Park, ku Gjykata e Lartë lejoi oficerët federalë të hynin, Abbott tha: "Ne jemi këtu për aq kohë sa është e nevojshme".

Guvernatorët e tjerë republikanë gjithashtu kritikuan ashpër administratën e presidentit Biden në deklaratat e tyre, duke e akuzuar atë për lënien e kufijve të hapur ndaj hyrjeve të paligjshme.

Guvernatori i Texasit, Abbott, akuzoi administratën Biden se nuk kishte marrë masa paraprake të mjaftueshme në lidhje me sigurinë kufitare dhe urdhëroi instalimin e rreth 4 kilometrave tela me gjemba në zonën kufitare në Eagle Pass, e cila preferohet kryesisht nga emigrantët e parregullt për të kaluar në ShBA.

Gjykata e Lartë vendosi të heqë gardhet me tela me gjemba përgjatë lumit Rio Grande në kufirin me Meksikën, por mosmarrëveshja me qeverinë Biden u përshkallëzua pasi guvernatori i Texasit, Abbott, njoftoi se nuk do të zbatonte këtë vendim.