Ndahet nga jeta Lili Cungu, “Mbretëresha e valles popullore shqiptare”

Cungu është nderuar me urdhrin “Mjeshtër i madh” dhe “Nder i Kombit”, por gjatë aktivitetit të saj artistik me AKKVP-në ajo është nderuar edhe me çmime, urdhra e medalje të ndryshme.