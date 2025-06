Në moshën 12-vjeçare, Abdullah Salah në vend që të shijojë fëmijërinë e tij, ai e gjen veten në një kamp refugjatësh, i detyruar të sigurojë ushqim për familjen e tij.

Salah ulet me një grup shokësh të tij përpara qendrës së strehimit, duke gatuar supë me thjerrëza brenda një tenxhere të mesme, zakonisht të pamjaftueshme për 10 persona, por ai do ta shpërndajë atë mes 20 anëtarëve të familjes së tij.

Për më shumë se dy orë, Salah ka gatuar këtë supë, e cila ende nuk është gatuar plotësisht, sepse po përdor gjethet e pemëve për të ndezur zjarrin.

Kjo supë e paktë mezi e plotëson urinë e familjes së tij, duke pasur parasysh mungesën e çdo lloj ushqimi tjetër, shtoi ai. Kështu, ai zgjohet herët çdo mëngjes për të pastruar çadrën dhe më pas niset menjëherë për të kërkuar ushqim për të gatuar.

Zia e bukës po godet banorët e qytetit të Gazës të shkatërruar nga lufta për shkak të mungesës të furnizimeve bazë ushqimore.

Mungesa e furnizimeve thelbësore

OKB-ja ka paralajmëruar se 2,3 milionë njerëz në enklavë janë në rrezik të urisë.

Në mes të nëntorit, Organizata e OKB-së për Ushqimin dhe Bujqësinë tha se të gjithë banorët e Gazës vuajnë nga "pasiguria ushqimore" për shkak të bllokadës izraelite që nga 7 tetori.

Kohët e fundit, banorët e Gazës dhe zonat veriore përdorën ushqimin e kafshëve si zëvendësim për miellin.

“Nuk ka dru zjarri, trungje, gaz, ushqim, miell, nuk ka asgjë këtu”, u ankua Salah.

Fëmija tha gjithashtu se uji i pijshëm zakonisht nuk është i disponueshëm, duke e detyruar atë dhe familjen e tij të udhëtojnë në distanca të gjata për të marrë ujë.

"Ne mbajmë shishe të mbushura me ujë për distanca të gjata derisa të arrijmë në tendën tonë në qendrën e strehimit", tregoi ai.

Rreziqet shëndetësore

Mungesa e elementeve thelbësore të higjienës ka përkeqësuar vështirësitë me të cilat përballen Salah dhe familja e tij.

"Ujërat e zeza rrjedhin në qendrat e strehimit, në rrugë, duke u përkeqësuar kushtet", vuri në dukje ai.

"Për më tepër, gjatë reshjeve të mëdha, tenda është e ndjeshme ndaj përmbytjeve dhe ujërat e shiut përzihen me ujërat e zeza që çojnë në probleme shëndetësore, veçanërisht për fëmijët", shtoi ai.

Që nga fillimi i luftës shkatërruese në Gaza më 7 tetor, Izraeli ka ndërprerë furnizimet me ujë, ushqim, ilaçe, energji elektrike dhe karburant për banorët.

OKB-ja ka paralajmëruar vazhdimisht për përhapjen e sëmundjeve dhe epidemive për shkak të krizës së ujit dhe mungesës së furnizimeve higjienike.

Thirrje për armëpushim

Duke e përshkruar jetën e tij në qendrën e zhvendosjes si "rraskapitëse", Salah bëri thirrje për një armëpushim, duke thënë se ai beson se është zgjidhja e vetme nga uria dhe përkeqësimi i kushteve shëndetësore.

Ai tha se një armëpushim do t'i mundësonte atij dhe familjes së tij të ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe t'u siguronte atyre qasje në ndihmë, ushqim, ujë dhe gjëra të tjera thelbësore të jetës.

Ofensiva izraelite ka lënë 85 për qind të popullsisë së Gazës të zhvendosur brenda në mes të mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar, sipas OKB-së.