Maqedoni e Veriut, pas 12 shkurtit sipas Marrëveshjes së Prespës

Pas 12 shkurtit dokumentet personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut do të jenë të pavlefshme nëse në to nuk shkruan emri i ri i shtetit. Ky vendim buron nga marrëveshja e Prepës e nënshkruar në vitin 2018 mes Maqedonisë dhe Greqisë, pas së cilës Maqedonia do të merrte prapashtesën e Veriut si përcaktim gjeografik në emrin e saj kushtetues