Rusia nuk ka interes të sulmojë Poloninë apo Letoninë, tha presidenti rus Vlladimir Putin në intervistën e tij të parë për disa media perëndimore pasi Rusia nisi një pushtim të Ukrainës.

Putin foli me prezantuesin konservator amerikan të TV Tucker Carlson dhe tha se Rusia nuk dëshiron ndonjë zgjerim të luftës që aktualisht është brenda kufijve të Ukrainës.

“Lufta globale nuk vjen parasysh. Kjo bie ndesh me sensin e shëndoshë, sepse një luftë e tillë do ta çonte njerëzimin në prag të shkatërrimit. Po kështu, Rusia nuk ka interesa në Poloni, Letoni apo askund. Ne mund të hakmerremi vetëm në një rast, dhe ai është nëse ka një sulm ndaj Rusisë nga, për shembull, Polonia”, tha Putin, siç raportohet nga Reuters.

“Herët apo vonë Rusia dhe Ukraina do të arrijnë një marrëveshje. Unë personalisht dua që kjo situatë të zgjidhet me negociata. Rusia ende nuk i ka arritur objektivat e përcaktuara nga ky operacion special ushtarak. Perëndimi filloi të kuptonte se ishte e pamundur të mposhtet strategjikisht Rusia. Tani është koha për të menduar se si dhe çfarë të bëni më pas. Jemi gati për dialog”, tha Putin dhe theksoi se vendi i tij, me gjithë sanksionet me të cilat u përball, “u bë ekonomia më e fortë evropiane në vitin 2023”.

Putin iu referua gjithashtu Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shtoi se ai beson në rivendosjen e komunikimit.

“Kjo do të ndodhë nëse ShBA-ja mësohen me ndryshimin e botës. Ata duhet të përshtaten me botën e re dhe marrëdhëniet e reja të pushtetit. Kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë me disa nga presidentët e mëparshëm të ShBA-së. Para së gjithash po mendoj për Xhorxh Bush Jr. i cili u nënvlerësua nga shumë njerëz, por ishte shumë i mirë. Ai kuptonte shumë dhe punonte mirë. Unë kam pasur një marrëdhënie të ngjashme me Donald Trump. Por, e përsëris, nëse ideja e dominimit mbetet me çdo kusht në publikun amerikan, asgjë nuk do të ndryshojë”, tha Putin dhe shtoi se ishte e qartë për të gjithë se “amerikanët shkatërruan gazsjellësin Nord Stream”.