Rruga e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian është shumë e gjatë dhe vetë Bashkimi ka bërë gabime në këtë fushë, tha presidentja e Republikës së Sllovenisë, Natasha Pirc Musar, të enjten në Sarajevë, ku mbërriti në një vizitë dyditore në Bosnjë e Hercegovinë.

Pirc Musar u prit me nderime ushtarake nga kryetari dhe anëtarët e Kryesisë së Bosnjës e Hercegovinës, Zhelko Komshiq, Zhelka Cvijanoviq dhe Denis Beqiroviq, me të cilët pati një takim dhe më pas u takuan edhe delegacionet e BeH-së dhe Sllovenisë.

Në fokus të bisedimeve ishin marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës dhe Sllovenisë, si dhe qasja e Bosnjë e Hercegovinës ndaj Bashkimit Evropian, gjegjësisht përmbushja e kushteve për fillimin e negociatave për anëtarësim në mars, tha kryetari i Presidencës së BeH-së, Zhelko Komshiq.

“Do të ishte një mesazh shumë i keq nëse nuk e marrim hapjen e negociatave. Ne duhet të kujdesemi për atë anë të medaljes kur flasim për rrugën evropiane. Folëm për marrëdhëniet ekonomike, politikisht janë në një nivel vërtet të lakmueshëm, folëm edhe për bashkëpunimin ekonomik. Këmbimi ekonomik është për mundësitë dhe përmasat tona në baza të lakmueshme dhe sigurisht që mund të jemi optimistë se bashkëpunimi do të vazhdojë në mënyrë reciproke të kënaqshme”, tha Komshiq pas takimit.

Ai falënderoi Qeverinë e Sllovenisë për mbështetjen e BeH-së dhe gjithçka që është e rëndësishme për paqen, stabilitetin, sigurinë dhe përparimin e BeH-së.

Presidentja sllovene Natasha Pirc Musar shprehu kënaqësinë e saj për të vizituar Sarajevën për 40-vjetorin e Lojërave Olimpike Dimërore 1984 në Sarajevë.

"Ky ishte suksesi i të gjitha republikave të shtetit të mëparshëm", tha presidentja sllovene në fillim të fjalës së saj.

Ajo tha se Sllovenia dhe BeH-ja janë të lidhura historikisht dhe se miqësia mes dy vendeve nuk ka ndryshuar.

“Askush nuk mund ta heqë miqësinë tonë dhe jam i bindur se do të zgjasë shumë. Sllovenia është miku, aleati juaj i madh. Sllovenia ishte një nga vendet që mbështeti rrugën e Bosnjë e Hercegovinës drejt BE-së. Kemi biseduar me shumë vende dhe këtë e kemi arritur që më 21 mars në Bruksel të diskutojmë sërish për BeH-në dhe fillimin e mundshëm të negociatave”, tha presidenti slloven.

Ajo shtoi se të 27 vendet anëtare të BE-së duhet të bëjnë pjesën e tyre deri atëherë.

“BE-ja bëri gabimet e veta gjatë rrugës. Rruga e vendeve të Ballkanit Perëndimor është shumë e gjatë, për mendimin tim. Ne si BE duhet të shikojmë në pasqyrë dhe në javët e ardhshme të bëjmë gjithçka për t'i dhënë Bosnjë-Hercegovinës mundësinë për të filluar negociatat e ardhshme”, tha Pirc Musar.

Ajo shtoi se Sllovenia do të vazhdojë të ndihmojë Bosnjën e Hercegovinën në këtë rrugë dhe se ky vend e meriton anëtarësimin në BE.

“Është një veçori natyrore gjeografike e vendit tuaj. Ju i përkisni Bashkimit Evropian”, tha presidenti slloven.

Ajo përkujtoi se Sllovenia këtë vit feston 20-vjetorin e anëtarësimit në BE dhe se dy dekadat e fundit kanë treguar se sa i ka përfituar realisht anëtarësimi në Bashkim atij vendi dhe rritjes së bruto produktit të brendshëm.

“Brenda BE-së, shpesh nuk është e lehtë të pajtohen interesat e 27 shteteve anëtare. Por, duhet të kujtojmë se politika është arti i të bërit kompromise. Nëse është e vështirë të bëhen kompromise brenda 27 vendeve anëtare dhe kaq shumë interesa të ndryshme, guxoj të them se duhet të jetë më e lehtë për këta tre popuj. I mirëpres konkluzionet e takimit të sotëm të liderëve të partive politike të BeH-së se ata kanë rënë dakord për 90 për qind të çështjeve të hapura. Puna nuk mbaron me kaq, as nga ana juaj dhe as nga ana jonë. Uroj që 21 marsi në Bruksel të jetë një ditë e gëzueshme që BeH-ja dhe Bosnja të bëhen "Ekipi i Evropës" në të ardhmen e afërt, tha Musar.

Ajo kujtoi se në qershor mbahen zgjedhjet në Bashkimin Evropian dhe paralajmëroi se tabloja politike në Evropë mund të ndryshojë.

"U bëj thirrje të gjithëve të shfrytëzojmë momentin dhe të bëjmë gjithçka që BeH-ja të përmbushë të gjitha kushtet minimale që drita jeshile të jepet më 21 mars," tha Pirc Musar.

Siç është paralajmëruar, Pirc Musar do të vizitojë edhe pjesëtarët e kontingjentit të 48-të të ushtrisë sllovene, të cilët veprojnë në kuadër të misionit ushtarak EUFOR Altea dhe selisë së NATO-s në Sarajevë.

Gjithashtu, është planifikuar një takim me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës, Borjana Kristo, dhe përfaqësues të të dyja dhomave të Asamblesë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës.

Në kuadër të vizitës së saj në Bosnjë e Hercegovinë, presidentja e Sllovenisë do të marrë pjesë edhe në akademinë ceremoniale me rastin e 40-vjetorit të Lojërave Olimpike Dimërore në Sarajevë.

Pirc Musar të premten do të marrë pjesë në manifestimin "DiplomatSKI" të organizuar nga Ambasada e Sllovenisë në Bosnjë e Hercegovinë, kur zyrtarisht do të hapet pista e re e skive për nder të skiatorit legjendar dhe fituesit të medaljes së argjendtë olimpike - sllovenit Jure Franko.