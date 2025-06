Ekipi irlandez i basketbollit për femra nuk shtrëngoi duart me lojtaret izraelite në ndeshjen kualifikuese të Kampionatit Evropian 2025 (EuroBasket 2025) të luajtur dje.

Lojtaret irlandeze kënduan himnin e tyre kombëtar në margjina, ndryshe nga basketbollistet izraelite që ishin në fushë gjatë ceremonisë para ndeshjes së luajtur në Riga, kryeqyteti i Letonisë. Lojtaret gjithashtu nuk kanë shtrënguar duart me lojtaret izraelite, duke mos iu bindur rregullave të “ceremonisë tradicionale para ndeshjes”.

Pasi lojtarja izraelite, Dor Saar, të mërkurën, më 7 shkurt bëri deklarata se skuadra irlandeze ishte "antisemitike", Federata Irlandeze e Basketbollit deklaroi se këto komente ishin "provokuese dhe krejtësisht të gabuara". Federata bëri një deklaratë para ndeshjes dhe deklaroi se skuadra nuk do të respektojë rregullat e "ceremonisë tradicionale para ndeshjes".

Ndeshja, e cila u zhvendos në Riga për shkak të luftës së vazhdueshme në Gaza dhe përfundoi me avantazhin e Izraelit 87-57, u luajt pavarësisht presionit të Irlandës për të bojkotuar ndeshjen.

Në deklaratën e tij para ndeshjes, kryetari i Bordit të Drejtorëve të Basketbollit Irlandez, John Feehan, tha se nëse bojkotojnë ndeshjen kundër Izraelit, mund të përballen me gjoba të rënda dhe përjashtim nga turneu.

Në deklaratën e bërë nga Federata e vendit, thuhet se mund të vendoset një gjobë deri në 80 mijë euro nga FIBA ​​Evropa nëse ndeshja në Riga nuk luhet dhe thuhet: "Një gjobë shtesë deri në 100.000 euro gjithashtu mund të vendoset nëse nuk e luajmë ndeshjen e kthimit më vonë këtë vit. Irlanda gjithashtu do të përjashtohet nga kualifikimet e FIBA ​​për Kampionatin Evropian të Basketbollit për Femra dhe gjithashtu do të ndalohet të marrë pjesë në Kualifikimet e Kampionatit Evropian të Basketbollit FIBA për Femra 2027, që do të thotë një humbje e madhe për ekipin tonë të madh të femrave që do të rezultojë në një ndalim efektiv 5-vjeçar nga garat ndërkombëtare".

Federata Irlandeze e Basketbollit deklaroi: "Është e vërtetë që Federata Irlandeze e Basketbollit kishte mbështetur më parë përjashtimin e Rusisë dhe Bjellorusisë nga basketbolli evropian, FIBA ​​Evropa na kishte kërkuar që t'i shkruanim për ta bërë këtë. Si një federatë ndërkombëtare, FIBA ​​Evropa donte të merrte mbështetje nga federatat e vendeve para shpalljes zyrtare".

Federata Irlandeze e Basketbollit gjithashtu në një deklaratë më 25 janar tha se, "Ne të gjithë jemi jashtëzakonisht të shqetësuar për ngjarjet që po ndodhin në Gaza dhe jemi jashtëzakonisht të prekur për situatën e tmerrshme me të cilën njerëzit po përballen. Që nga shpërthimi i konflikteve, Federata Irlandeze e Basketbollit ka qenë në korrespodencë të rregullt me ​​FIBA-Evropa; Ne kemi ngritur shqetësime të forta me Izraelin në lidhje me këto ndeshje, duke përfshirë opsionin për të mos luajtur lojëra; por FIBA ​​Evropa insiston që ne fillimisht ta luajmë ndeshjen tonë kundër Izraelit. Një nga këto do të zhvillohet më 8 shkurt në një zonë neutrale në Riga, Letoni", thotë Federata Irlandeze e Basketbollit.