Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan shprehu shqetësimin e tij të premten për heshtjen e botës ndaj veprimeve të Izraelit në Gaza, duke e përshkruar atë si "bashkëfajësi në gjenocid".

“Nëse masakra në Gaza nuk ndalet, nëse zgjidhja me dy shtete nuk hyn në fuqi, nuk është e vështirë të parashikohet se konflikte të tilla do të përsëriten dhe do të përhapen”, paralajmëroi Fidan në fjalimin e tij në Asamblenë e 5-të të Përgjithshme të Forumi Rinor i Bashkëpunimit Islamik (OIC), i cili filloi të premten në Istanbul.

Ai gjithashtu bëri thirrje për një zgjidhje me dy shtete në Palestinë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit dhe theksoi rëndësinë e përdorimit të teknologjisë duke qenë të kujdesshëm ndaj efekteve të saj negative.

Ministri i Jashtëm turk iu referua edhe islamofobisë më të theksuar dhe sfidave me të cilat përballen komunitetet myslimane në mbarë botën.

"Ne duhet të shkojmë te burimi i këtyre vështirësive dhe të luftojmë kundër tyre. Ne duhet të bëjmë çmos që ta përfaqësojmë Islamin në mënyrën më të mirë të mundshme," tha Fidan.

Fidan theksoi domosdoshmërinë e solidaritetit të brendshëm dhe zgjidhjes proaktive të problemeve brenda botës islame kundër islamofobisë.

Pas një pretendimi për gjenocid të ngritur nga Republika e Afrikës së Jugut, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi më 26 janar se Izraeli duhet të përmbahet nga çdo veprim që lidhet me vrasjen, sulmet dhe shkatërrimin e banorëve të Gazës dhe t’i marrë të gjitha masat për të parandaluar gjenocidin.

Megjithatë, forcat izraelite vazhdojnë të kryejnë sulme që kanë vrarë të paktën 27.947 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa kanë plagosur 67.459 që nga 7 tetori.