Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) më 12-13 shkurt dhe Egjiptin më 14 shkurt, njoftuan nga Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes.

Erdoğan do të marrë pjesë në Samitin e Qeverisë Botërore, i cili do të mbahet në Dubai të martën, më 13 shkurt, si i ftuar nderi, sipas një deklarate nga drejtoria të dielën.

Presidenti turk do t'i drejtohet samitit si folës kryesor dhe gjithashtu pritet të zhvillojë takime dypalëshe me homologët e tij nga vendet pjesëmarrëse, veçanërisht me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Samiti mbledh së bashku zyrtarë shtetërorë dhe qeveritarë nga vende të ndryshme, organizata ndërkombëtare, sektori privat, akademia, shoqëria civile, grupet e mendimit dhe përfaqësues të mediave, dhe njerëz të biznesit.

Gjatë vizitës së Erdoğanit në Kajro, do të diskutohen hapat që do të ndërmerren për zhvillimin e marrëdhënieve midis Türkiyes dhe Egjiptit dhe rigjallërimin e mekanizmave të bashkëpunimit dypalësh të nivelit të lartë.

Agjenda e takimeve është shkëmbimi i pikëpamjeve për çështjet aktuale globale dhe rajonale, veçanërisht sulmet izraelite ndaj Gazës dhe territoreve të tjera të pushtuara palestineze.

Türkiye shpreh ngushëllimet për sulmin vdekjeprurës

Türkiye u shpreh ngushëllimet Emiratet e Bashkuara Arabe, Somalinë dhe Bahreinin të dielën për një sulm terrorist vdekjeprurës në një kamp trajnimi ushtarak në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu.

“Ne jemi thellësisht të pikëlluar nga humbja e personelit ushtarak, i cili ka shërbyer për të kontribuar në sigurinë e Somalisë, si rezultat i sulmit terrorist që ndodhi dje (10 shkurt) në Mogadishu”, tha Ministria e Jashtme turke në një njoftim. deklaratë.

Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se katër trupa të Emirateve dhe një oficer ushtarak Bahrein u vranë “gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës në trajnimin dhe kualifikimin e Forcave të Armatosura Somaleze”.

Sulmi në një kamp ushtarak në kryeqytetin somalez të Mogadishu u krye nga një “rekrutë” i cili hapi zjarr ndaj këshilltarëve ushtarakë të Emirateve, thanë zyrtarët somalezë.

Somalia është rrënuar nga pasiguria për vite me radhë, me kërcënimet kryesore që burojnë nga grupet terroriste Al Shabab dhe Daesh.