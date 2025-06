Ofensiva tokësore e planifikuar e Izraelit në Rafah, qyteti më jugor i Rripit të Gazës, do të çonte në rritjen e mëtejshme të situatës tashmë katastrofike në atë territor, paralajmëroi të martën ministri i Jashtëm norvegjez Espen Barth Eide.

"Jam thellësisht i shqetësuar nga numri i madh i të vdekurve në Rafah. Më shumë se 1,5 milion njerëz po kërkojnë strehim në një qytet që fillimisht kishte rreth 280.000 banorë", tha Eide në një deklaratë për Anadolu, duke shtuar:

"Dallimi midis objektivave civile dhe ushtarake në zonat me popullsi të dendur në Gaza është jashtëzakonisht i vështirë. Në rrethana të tilla, i bëj thirrje Izraelit të ndërpresë sulmet ajrore në Gaza."

Duke treguar pasojat katastrofike që do të kishte një operacion tokësor në Rafah, ai theksoi se do të "përkeqësonte situatën tashmë katastrofike" dhe do të rrezikonte përpjekjet humanitare.

"E drejta ndërkombëtare thotë qartë se civilët duhet të mbrohen. Izraeli nuk po bën mjaftueshëm për të mbrojtur civilët. Nuk ka më vende të sigurta në Gaza. Unë gjithashtu përsëris apelin për një armëpushim. Lufta duhet të përfundojë", theksoi Eide.

Më shumë se 100 njerëz janë vrarë dhe qindra të plagosur në sulmet ushtarake izraelite këtë javë në Rafah, ku një ofensivë e planifikuar tokësore ka ngjallur frikën e një fatkeqësie humanitare.

Ushtria izraelite miratoi të dielën një plan për një ofensivë tokësore në Rafah.

Më 26 janar, pas një padie për gjenocid të ngritur nga Republika e Afrikës së Jugut, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi që Izraeli duhet të përmbahet nga çdo veprim në lidhje me vrasjen, sulmet dhe shkatërrimin e banorëve të Rripit të Gazës dhe të marrë të gjitha masat për të parandaluar gjenocid.

Megjithatë, forcat izraelite vazhdojnë të sulmojnë Rripin e Gazës.

Përgjatë 128 ditë bombardime, 28.473 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës.