Anadolu javën e ardhshme do të organizojë një panel ku do të diskutohen krimet e luftës të kryera nga Izraeli, të cilat do të analizohen përmes horizontit të ligjit penal ndërkombëtar.

Paneli i titulluar "Gjenocidi në Gaza: Dëshmi të reja" do të mbahet në selinë e Anadolut në kryeqytetin Ankara dhe do të shqyrtojë gjerësisht të gjitha dimensionet e çështjes në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) në Hagë.

Për publikun gjatë ngjarjes po ashtu do të zbulohen prova të reja të krimeve të luftës në Gaza pas vendimeve të GjND-së.

Në panel do të marrin pjesë gazetarë dhe akademikë.

Gazetarët e Anadolut dokumentuan dhe publikuan krimet e luftës të kryera nga Izraeli kundër Gazës që nga 7 tetori i vitit të kaluar, me fotografitë e kapura nga fotoreporterët e Anadolut që u përdorën si provë në GjND.

Imazhet u grumbulluan në një libër të titulluar "Dëshmi" dhe u prezantuan për publikun.