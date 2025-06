Türkiye dhe Egjipti nënshkruan një deklaratë të përbashkët sot, duke u zotuar të bashkëpunojnë në një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë politikën, sigurinë, tregtinë dhe kulturën.

Deklarata e përbashkët për ristrukturimin e takimeve të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë ndërmjet dy vendeve u nënshkrua nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu i tij egjiptian Abdel Fattah al-Sisi në kryeqytetin egjiptian Kajro.

Deklarata, e cila thekson lidhjet e rrënjosura thellë, të përbashkëta historike dhe kulturore midis Türkiyes dhe Egjiptit, theksoi angazhimin e Ankarasë dhe Kajros për të forcuar marrëdhëniet e tyre të forta në të gjitha fushat për t'i shërbyer interesave të përbashkëta të të dy vendeve dhe popujve, dhe për të përmirësuar solidaritetin dhe bashkëpunimin për të promovuar paqen, stabilitetin dhe prosperitetin si në rajonet e tyre, ashtu edhe më gjerë.

Presidentët e të dyja vendeve do të bashkëkryesojnë takimet e ardhshme të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë. Këshilli do të mblidhet në Türkiye dhe Egjipt çdo dy vjet me radhë. Koordinimi i punës dhe përgatitja e agjendës për çdo takim do të bëhet nga ministrat e jashtëm të të dy vendeve.

Për përgatitjen e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë, takimet e Grupit të Përbashkët të Planifikimit do të mbahen me bashkëkryesimin e ministrave të jashtëm të të dyja vendeve, duke mbledhur zyrtarë të lartë nga ministritë dhe institucionet e tjera përkatëse.

Si pjesë e marrëveshjes mes dy vendeve, bashkëpunimi do të realizohet në fusha të ndryshme, duke përfshirë "politikën dhe diplomacinë, ekonominë, tregtinë, shërbimet bankare dhe financiare, investimet, transportin, aviacionin, sektorin detar, turizmin, shëndetësinë dhe punën, sigurinë, fushën ushtarake dhe industrinë e mbrojtjes, luftimin e të gjitha llojeve të krimit të organizuar dhe terrorizmit, kulturën, arsimin, shkencën dhe teknologjinë, energjinë, minierat, bujqësinë, mjedisin, pylltarinë, strehimin dhe transformimin urban, ndryshimet klimatike, komunikimin dhe informacionin, si dhe çështjet konsullore".

Për të rritur bashkëpunimin në këto fusha, ministrat e jashtëm të të dyja vendeve, së bashku me ministrat e tjerë përkatës, janë ngarkuar të kryejnë procedurat e brendshme të nevojshme për të marrë të gjitha masat për përgatitjen e Memorandumeve të Mirëkuptimit dhe marrëveshjeve të kërkuara, si dhe për të siguruar miratimin dhe implementimin e tyre.