Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se thirrjet për paqe në Rripin e Gazës, ku Izraeli ka vrarë mbi 28 mijë palestinezë, “fatkeqësisht mbeten të pafrytshme për shkak të qasjes negative të ShBA-së”.

Duke folur me gazetarët gjatë fluturimit të tij të kthimit nga Egjipti pas një vizite zyrtare, Erdoğan tha se pikëpamjet që ai shprehu gjatë fillimit të konfliktit në enklavën palestineze po bëjnë jehonë tani në Perëndim.

Presidenti turk tha se sulmet në Rripin e Gazës, që vazhdojnë që nga inkursioni i Hamasit më 7 tetor, pasqyrojnë “mungesën e zakonshme të ndërgjegjes” së Izraelit dhe theksoi se siguria e njerëzve në rajon “nuk mund të rrezikohet”.

“Bota nuk mund ta injorojë se zgjidhja qëndron në shtetin e pavarur dhe sovran palestinez me kryeqytet Kudsin Lindor bazuar në kufijtë e vitit 1967”, tha presidenti turk.

“Drejtimi me forcë i civilëve në një zonë gjoja të sigurt, para se ta bombardojë atë, a është në përputhje me vlerat humanitare, ligjet e luftës, ligjin ndërkombëtar, të drejtat e njeriut?”, pyeti ai.

Presidenti turk tha se koordinimi dhe bashkëpunimi i Ankarasë me Kajron do të kontribuojë ndjeshëm në paqen, qetësinë dhe stabilitetin e rajonit. Ai shtoi se homologu i tij egjiptian, Abdel Fattah el-Sisi, do të vizitojë Türkiyen në muajin prill ose maj.

Türkiye arrin “rezultate të qarta për paqen në luftën Ukrainë-Rusi”

Më tej, presidenti turk theksoi se Ankaraja ka arritur “rezultate të qarta për paqen në luftën Ukrainë-Rusi” dhe se mund “të vazhdojë ta bëjë këtë”.

“Deri më tani, ne kemi dhënë rezultate të qarta në shërbim të paqes në luftën Ukrainë-Rusi. Shumë zhvillime të rëndësishme kanë ndodhur, duke filluar nga shkëmbimi i të burgosurve deri te krijimi i një korridori të drithërave”, u tha Erdoğan gazetarëve.

“Ne madje i kemi bashkuar palët në Türkiye në shumë raste. Ne mund ta bëjmë këtë përsëri dhe t’i hapim derën e paqes me një menaxhim procesi të orientuar drejt zgjidhjes, pa ndikime të jashtme”, shtoi ai.

Erdoğan tha se në diskutimet me presidentin rus Vlladimir Putin dhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy Türkiye po vazhdon përpjekjet e saj në këtë drejtim.

Ai theksoi se Ankaraja “nuk do të braktisë ndjekjen e paqes”, duke u shprehur: “Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për të arritur paqen”.

Zhvillime pozitive në lidhjet me ShBA-në

Presidenti turk gjithashtu tha se ka një “zhvillim pozitiv” të lidhjeve midis Ankarasë dhe Washingtonit.

Miratimi i ShBA-së për shitjen e ngecur prej kohësh të avionëve luftarakë F-16 në Türkiye, pas miratimit nga parlamenti turk për anëtarësimin e Suedisë në NATO, është parë nga shumë njerëz si nxitje për marrëdhëniet e tensionuara midis dy aleatëve të NATO-s.

Erdoğan tha se “atmosfera në Kongres është aktualisht pozitive” rreth Türkiyes. “Mund të themi se numri i çështjeve për të cilat ne mendojmë në mënyrë të ngjashme ose kemi arritur konsensus me ShBA-në është në rritje. Nuk ka atmosferë pafavorshme, në fakt vërehet një zhvillim pozitiv”, tha ai.