Qeveria në Gaza njoftoi se shndërrimi i kompleksit të spitalit Nasser në qytetin Khan Younis nga Izraeli në një "kazermë" është një krim i plotë lufte, raporton Anadolu.

Në një komunikatë nga Zyra për Media e qeverisë në Gaza, thuhet se Spitali Nasser, i vendosur në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, është kthyer në një “kazermë” pas presionit të Izraelit.

Ata thonë se ushtria izraelite kërcënoi drejtpërdrejt me ekzekutimin e civilëve në spitalin Nasser dhe theksohet se ushtarët izraelitë jo vetëm që i lanë njerëzit në spital të uritur dhe të etur, por u mohuan edhe qumështin fëmijëve.

"Pushtimi i spitalit Nasser me forcë ushtarake dhe pushtimi i tij me armë zjarri dhe hapja e zjarrit nga brenda është një krim lufte që është turp për njerëzimin. Fakti që ushtria pushtuese izraelite me tanke, dronë dhe ushtarë të armatosur rëndë sulmoi Spitalin Nasser dhe hapi zjarr mbi civilët dhe punonjësit e shëndetësisë që u strehuan brenda është një krim lufte që është plotësisht kundër ligjit ndërkombëtar”, thuhet në komunikatën e autoriteteve në Gaza.

Mes të tjerash, në komunikatë thuhet se ushtria izraelite i trajtoi shumë ashpër njerëzit në spitalin Nasser dhe se i pengoi punonjësit e shëndetësisë të trajtonin qindra pacientë dhe të plagosur në spital.

Në këtë reagim theksohet se Izraeli dhe komuniteti ndërkombëtar janë përgjegjës për jetën e qindra punonjësve shëndetësorë dhe pacientëve në Spitalin Nasser.