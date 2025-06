Ndërsa dielli u zhyt nën horizont, duke lëshuar një shkëlqim të ngrohtë në peizazhin Kenian, palmat qëndronin të larta përballë nuancave të gjalla të qiellit të mbrëmjes. Në mes të kësaj skene piktoreske, doli një fotografi që mbante një histori shumë më komplekse sesa ekspozonte mjedisi i qetë.

I kapur jo nga vëzhgues të rastësishëm, por nga sytë vigjilentë të ekipit të Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Türkiyes, imazhi shënoi një kapitull vendimtar në ndjekjen e drejtësisë. Ai përshkruante kulmin e një misioni që synonte të kthente Abdullah Ocalan, kreun famëkeq të PKK-së, një prej organizatave terroriste më të dhunshme në botë, nga zemra e Afrikës në Türkiye. Pas gati 25 vitesh ndjekje nga MIT-i, Abdullah Ocalan u kap më 15 shkurt 1999.

Fotografia e sipërpërmendur dhe shumë objekte të tjera që u përkasin agjentëve të Organizatës Kombëtare të Inteligjencës janë përfshirë në ekspozitën e titulluar “Kontaktoni Istanbul”, kushtuar 97-vjetorit të institucionit.

Inteligjenca moderne turke

Në zemër të Ankarasë, kryeqytetit ku zbatica dhe rrjedha e jetës pikturuan një portret dinamik në rrugët e saj, një institucion modest e kreu në heshtje misionin e tij. Organizata Kombëtare e Inteligjencës Turke, e njohur si MIT, operoi në mënyrë diskrete dhe qëllimi i saj shtrihej përtej pulsit të perceptueshëm të kombit.

Brenda kufijve të sigurt të selisë së MIT-it, një ekip individësh të përkushtuar punuan me zell në hije. Misioni i tyre ishte i qartë, të ruanin sigurinë kombëtare të Türkiyes duke vlerësuar në mënyrë gjithëpërfshirëse kërcënimet e brendshme dhe të jashtme.

Analistët e MIT-it analizuan në mënyrë metodike grupe të gjera të dhënash, duke deshifruar nuancat delikate që lanë të kuptohet për rreziqe të mundshme. Rrugët e qytetit, të gjalla me energjinë e gjallë të jetës së përditshme, mbetën të pavëmendshme ndaj përpjekjeve të përpikta të ndërmarra për të garantuar sigurinë e banorëve të tij.

E themeluar në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, inteligjenca moderne turke ka kryer shumë operacione të suksesshme deri më tani. Në përpjekjen e tij domethënëse të titulluar "Organizata Kombëtare e Inteligjencës (1826-2023)’’, Polat Safi e ndriçon temën duke shfaqur dokumentet e arkivit të MIT-it të botuar për herë të parë.

Safi e paraqet inteligjencën moderne turke në katër periudha kryesore.

"Epoka fillestare e rëndësishme në historinë e inteligjencës moderne turke filloi pas luftës osmano-ruse të viteve 1877-1878, duke u shtrirë nga 1879 deri në 1918. Kjo epokë u karakterizua nga një qasje operative reaktive, me aktivitetet e inteligjencës të fokusuara kryesisht në interesat kombëtare dhe graduale. Zhvillimi i aftësive të inteligjencës së sigurisë, por ka pasur dobësi të dukshme në aspektin e veprimit autonom dhe institucionalizimit.

Periudha e dytë, nga krijimi i Shërbimit të Sigurisë Kombëtare (MAH) në 1927 deri në fund të Luftës së Dytë Botërore në 1945, pa një shtim të një qasjeje mbrojtëse në strategjinë operative reaktive të mëparshme. Aktivitetet e inteligjencës mbetën kryesisht vendase, me përfshirjen e aftësive kundër spiunazhit krahas inteligjencës së sigurisë.

Ndërkohë që kishte një shkallë autonomie në çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare, operacionet e inteligjencës nuk arritën autonomi të plotë në aspektin e operacioneve dhe teknologjisë. MAH-u u përball me sfida të rëndësishme institucionalizimi gjatë kësaj periudhe”, shpjegon Safi për TRT World.

"Periudha e tretë shtrihet nga viti 1955 deri në vitin 1990, duke filluar me trajnimin e personelit të MAH-ut nga CIA dhe duke përfunduar me përfundimin e Luftës së Ftohtë. Gjatë gjithë kësaj epoke, strategjia operative mbeti mbrojtëse, megjithatë zgjeroi fushën e saj të veprimtarisë përtej kufijve kombëtarë në vendet fqinje, dhe herë pas here në rajone të tilla si Lindja e Mesme dhe Ballkani, me të cilat Türkiye nuk ka kufij”.

"Ndërsa aftësitë e inteligjencës së sigurisë dhe kundërspiunazhit u thelluan, u ndërmorën gjithashtu përpjekje për të rritur aftësitë e spiunazhit, krahas krijimit të aftësive të koordinimit dhe analizës së inteligjencës kombëtare," shton Safi.

MIT-i shtrihet shumë përtej kufijve kombëtarë, duke lundruar në rrjetin e ndërlikuar të marrëdhënieve ndërkombëtare. Nga operacionet kundër terrorizmit tek monitorimi i ndryshimeve gjeopolitike, përgjegjësitë e organizatës ishin po aq të gjera sa edhe sfidat e shumëanshme me të cilat përballej. Çdo pjesë e informacionit, e mbledhur dhe e analizuar me përpikëri, kontribuoi në evolucionin dinamik të peizazhit të sigurisë së Türkiyes.

Operacionet e Mossad-it

Sipas Safit, në vitin 2010, institucioni ka arritur një zhvillim që ka pasur ndikim edhe në skenën ndërkombëtare. Ai e etiketon periudhën e katërt nga viti 2010 deri më sot si "Revolucioni i thellë". Brenda këtij afati kohor, ai e kategorizon më tej Revolucionin e Thellë në tri nënperiudha: 2010-2014, 2014-2018 dhe 2019 deri në ditët e sotme.

Sipas Safit, Pranvera Arabe shkaktoi trazira të rëndësishme në Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme, duke e shtyrë Türkiyen të rivlerësojë strategjitë e saj të sigurisë dhe politikës së jashtme, duke përfshirë qasjen e saj të inteligjencës. Përparimet e shpejta në teknologjitë e mbrojtjes, sigurisë dhe inteligjencës, së bashku me kërcënimet gjeopolitike në zhvillim, kërkuan më tej transformimin e inteligjencës. Përqendrimi në rritje i industrisë së mbrojtjes së Türkiyes në prodhimin vendas, kombësinë dhe autonominë gjithashtu kontribuoi në këtë transformim.

Për më tepër, përmirësimi i koordinimit ndërmjet agjencive vendase të sigurisë dhe autoriteteve civile siguroi një bazë për MIT-in për të ndërmarrë reforma në mënyrë më të pavarur. Këta faktorë, të kombinuar me udhëheqjen efektive, çuan në një paradigmë të re të inteligjencës në MIT, që ndryshonte nga qasjet e mëparshme në historinë e inteligjencës së Türkiyes.

Ndërsa Türkiye u përball me një mjedis të hapur lufte hibride, MIT e zhvendosi fokusin e saj kryesisht jashtë, duke zbatuar masa parandaluese dhe proaktive për të adresuar kërcënimet e njëkohshme dhe me shumë shtresa.

“Deri në vitin 2014, sistemi i ri ishte përgatitur për t'iu përshtatur rrethanave në ndryshim. Megjithë përpjekjet e vazhdueshme për transformim deri në vitin 2018, MIT-i e gjeti veten të angazhuar në luftime kundër organizatave të shquara terroriste, forcave përfaqësuese dhe aktorëve rajonalë dhe globalë që kryqëzoheshin me Türkiyen në nivele të ndryshme. MIT-i gjithashtu krijoi një prani të fortë në vendet fqinje, e cila u bë pikë qendrore e aktiviteteve të saj pas 15 korrikut”.

“Periudha nga viti 2019 e deri më sot mund të shihet si një fazë e zgjerimit strategjik për MIT-in, duke shfrytëzuar përvojën e akumuluar për të arritur përparime të rëndësishme në rajone si Afrika e Veriut, Lindja e Mesme, Kaukazi dhe Azia Qendrore,” thotë Safi.

Ai gjithashtu shton, “Për më tepër, MIT-i ka iniciuar operacione në rajone të tilla si Briri i Afrikës dhe Afrika Sub-Sahariane. Këto përpjekje jo vetëm që rrisin pozicionin gjeostrategjik të Türkiyes, por gjithashtu zgjerojnë mundësitë e saj ekonomike, tregtare dhe të lidhura me energjinë. Veçanërisht, MIT-i ka arritur sukses global në diplomacinë e inteligjencës, operacionet speciale, misionet e prerjes së kokës dhe aktivitetet e kundërzbulimit”.

"Kjo epokë e re përfaqëson përpjekjet e vazhdueshme të MIT për t'u përballur me rreziqet, ndërsa në mënyrë të pavarur kërkon, identifikon dhe krijon mundësi, të ndara nga spiralja e rrezikut, por paralelisht me kërcënimet në zhvillim."

Narrativa e MIT-it nuk u gdhend në tituj të guximshëm ose nuk u festua në sytë e publikut. Në vend të kësaj, ishte një histori e thurur nëpër korridore të matura, ku graviteti i misionit rezononte pa pasur nevojë për madhështi. Operativët, të aftë për të lundruar në hije, luajtën një rol kryesor në mbrojtjen e kombit. Me kalimin e ditëve, MIT-i mbeti vigjilent, një rojtar i heshtur që simbolizon angazhimin e atyre që operuan prapa skenave.

E tyre ishte një përrallë përkushtimi, ku vendosmëria e qetë e hapave në korridoret me ndriçim të dobët fliste shumë për detyrën për të ruajtur sigurinë kombëtare të Türkiyes. Pesha e përgjegjësisë që mbante MIT-i tejkalonte të zakonshmen, ku sfidat e padukshme kërkonin një përshtatje të vazhdueshme me peizazhin e kërcënimit në zhvillim.

Gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe operacione kundër Mossad-it.

“Operacionet e MIT-it kundër Mossad-it nuk filluan papritmas. Protokolli HUMINT, i nënshkruar fillimisht me Mossad-in, u ndërpre nga MIT-i në vitin 2010. Ky protokoll ishte nënshkruar dy herë më parë, në 1997 dhe 2001. Ndërsa inteligjenca turke hyri në periudhën e nismës strategjike në 2019, ajo kreu katër operacione të mëdha kundër Mossad-it, të njohur si Muteni, Neoplaz, Nekpet dhe Nekropol."

"Këto operacione çuan në procedime ligjore kundër gjithsej 160 individëve. Disa faktorë kyç kontribuan në këtë sukses, duke përfshirë integrimin e kundërzbulimit në inteligjencën strategjike, rritjen e autonomisë operative të MIT-it gjatë viteve, avancimet në aftësitë e inteligjencës teknike dhe diversifikimi i metodave të përfundimit të funksionimit.’’ tregon Safi.

Mes qetësisë së institucionit, shoqëria e pashprehur mes agjentëve u bë shtylla kurrizore e qëndrueshmërisë së MIT. Në ndjekje të një qëllimi të përbashkët, u krijuan lidhje që shkonin përtej kufijve të detyrës profesionale. Këta agjentë, të bashkuar nga angazhimi i tyre për sigurinë e kombit, u bënë heronjtë që lundronin në labirintin e ndërlikuar të inteligjencës.

Ndërsa ora ecte, operativët e MIT mbetën të padekur, duke u përballur me kërcënimet e padukshme me një vendosmëri që tejkalonte nevojën për njohje. Institucioni, që qëndronte si roje në zemrën e kryeqytetit, përfaqësonte një përkushtim kolektiv për ruajtjen e sigurisë dhe sovranitetit të Türkiyes.

Historia e MIT-it është një histori vigjilence dhe përkushtimi, ku puna e qetë e inteligjencës luajti një rol kryesor në qëndrueshmërinë e vendit ndaj kërcënimeve të mundshme. Në një botë të mbushur me sfida, të dukshme dhe të padukshme, operativët e MIT-it vazhduan vëzhgimin e tyre të heshtur, duke mishëruar thelbin e detyrës dhe përkushtimit ndaj një kauze më të madhe se ata.