Balla takon kreun e TikTokut: Vëmendje e shtuar në kontrollin e postimeve

Drejtuesi i TikTokut, i cili bashkë me ekipin e tij sot do të takohet edhe me përfaqësues të Policisë së Shtetit dhe agjenci të tjera, informoi mbi masat që është duke ndërmarrë për të rritur nivelin e moderimit të postimeve në gjuhën shqipe.