"Në katër muajt e fundit, 30.000 palestinezë janë vrarë. Kjo nuk është vetëm statistikë, por mishi dhe gjaku i popullit palestinez," i tha të martën Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) ambasadori i Afrikës së Jugut në Holandë Vusi Madonsela. "Kjo sfidë nga Izraeli ka çuar tashmë në vrasjen e dhjetëra mijëra palestinezëve, duke përfshirë rreth 30.000 të vrarë vetëm në katër muajt e fundit”, tha Madonsela në gjykatë gjatë seancave dëgjimore publike. Ai rikujtoi se bota është dëshmitare e Gazës që nga 7 tetori "i një sulmi që, me shpejtësi dhe seriozitet të paparë, shkel të drejtat më elementare për mbijetesën e popullsisë". Madonsela kritikoi komunitetin ndërkombëtar për "mosgatishmërinë e tij për të kërkuar llogari nga Izraeli për politikat dhe praktikat e tij". Seancat dëgjimore në Hagë filluan të hënën, pas një kërkese të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për një opinion këshillues mbi pasojat ligjore që rrjedhin nga politikat dhe praktikat e Izraelit në territorin e pushtuar palestinez, duke përfshirë Al-Qudsin Lindor (Jerusalemin). Gjithsej 52 vende, duke përfshirë Türkiyen dhe Ligën Arabe, Organizatën e Bashkëpunimit Islamik dhe Bashkimin Afrikan, do të paraqesin argumentet e tyre 30-minutëshe. Në seancën e së martës, përveç Afrikës së Jugut, argumentet e tyre do t’i paraqesin edhe Algjeria, Arabia Saudite, Holanda, Bangladeshi dhe Belgjika. 29.195 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori. Më 26 janar, pas një padie për gjenocid të ngritur nga Republika e Afrikës së Jugut, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi që Izraeli duhet të përmbahet nga çdo veprim në lidhje me vrasjen, sulmet dhe shkatërrimin e banorëve të Rripit të Gazës dhe të marrë të gjitha masat për të parandaluar gjenocid.

Sipas Kombeve të Bashkuara, për shkak të ofensivës izraelite, 85 për qind e popullsisë së Rripit të Gazës është zhvendosur brenda vendit dhe po përballet me mungesë akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.