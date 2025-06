Banorët e fshatit Burka pranë Nablusit, që ndodhet në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, theksojnë se sulmet nga kolonët hebrenj u intensifikuan pas 7 tetorit dhe se ushtarët izraelitë mbrojnë kolonët gjatë këtyre sulmeve.

Fshati Burka ndodhet afër qytetit të Nablusit në veri të Bregut Perëndimor. Persona nga vendbanimi ilegal hebre Homesh, i cili ndodhet mbi fshat, kanë hyrë në fshatin Burka natën e 19 shkurtit, me pretekstin se ndaj një automjeti hebre është hedhur një koktej molotovi.

Banorët e fshatit thanë se kolonët hebrenj hynë në fshat, sulmuan katër shtëpi, u dogjën dy vetura dhe shkatërruan dy automjete të tjera.

Ushtarët izraelitë rrethuan fshatin

Rruga në hyrje të fshatit Burka u bllokua nga ushtria izraelite me makineri ndërtimi dhe vendosje muri. Kushdo që dëshiron të arrijë në fshat duhet të kalojë përmes një postblloku të ushtarëve izraelitë. Forcat izraelite paralajmërojnë ata që hyjnë se nuk është e mundur të largohen nga fshati që kanë lejuar të hyjnë.

Imad Seyf, i cili jeton në Burka, tha për Anadolu se ushtarët izraelitë sulmuan zonën me shumë automjete të blinduara të hënën mbrëma, duke rrahur disa palestinezë dhe duke arrestuar disa të rinj.

Ai tha se ushtarët e vendosur në një shtëpi në fshat morën shumë të rinj për t'u marrë në pyetje. Ndërkohë, dhjetëra kolonë hebrenj sulmuan fshatin, sulmuan shtëpitë dhe automjetet palestineze dhe u vunë flakën disa makinave.

Ai shtoi se ushtarët izraelitë nuk i lejuan njerëzit të largoheshin nga fshati ku jetojnë më shumë se pesë mijë banorë, duke theksuar se vendasit janë shumë të mërzitur.

Seyf theksoi se muri prej dheu në hyrje të fshatit ua ka vështirësuar ndjeshëm jetën njerëzve për më shumë se tre muaj, duke shtuar se fshatarët kanë vështirësi edhe në vjeljen e ullinjve.

“Për shkak të ngacmimeve dhe sulmeve të kolonëve hebrenj, na u desh të mblidhnim ullinjtë sikur po i vidhnim, këtë e bënim kryesisht të shtunave, që hebrenjtë e konsiderojnë një ditë të shenjtë, por pas 7 tetorit, kur do të shkonim në ullishtet tona të shtunave, ne u nënshtroheshin edhe ngacmimeve të kolonëve”, tha ky palestinez.

Urdhër evakuimi

Kur Izraeli vendosi të tërhiqej nga disa vendbanime të paligjshme hebreje në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor në vitin 2005, vendbanimi i paligjshëm i Homesh pranë Burka, i cili ishte ndërtuar në pronë private palestineze, u evakuua gjithashtu.

Megjithatë, pro-vendosjet e ekstremit të djathtë kanë marrë një rol kyç në qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanyahu, i cili erdhi në pushtet në vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe, qeveria rihapi vendbanimin ilegal hebre në Homesh dhe një shkollë fetare në atë që ajo e konsideron "tokë publike".

Palestinez Teysir Muhammed Salah, shtëpia dhe automjeti i të cilit u sulmuan nga kolonët dhe një nga makinat e tij u dogj, tha se ata u përpoqën t'u rezistonin kolonëve.

Salah tha se në mbrëmje, derisa ishte ulur në shtëpi me familjen e tij, kolonët hynë në fshat dhe qëlluan me gurë shtëpitë e tyre dhe se fshatarët, gjithashtu me gurë, u përpoqën t'u rezistojnë sulmeve.

Ai ka treguar se kolonët i kanë vënë flakën edhe veturës së bashkëshortes së tij, duke shtuar se kanë tentuar t'i djegin automjetet e tjera.

Salah tha se ushtria izraelite nuk ndërhyri fare gjatë këtyre sulmeve dhe se ata vetëm vëzhgonin se çfarë po ndodhte në fshat.

Ai shtoi se madje kanë frikë t'i lënë fëmijët të luajnë në rrugë, duke vënë në dukje se kolonët izraelitë sulmojnë herë pas here barinjtë dhe fermerët.

Ullishta e tij ndodhet në hyrje të Homeshit dhe këtë vit nuk kanë mundur të mbledhin as ullinj pasi nuk kanë mundur të hyjnë në pronën e tyre.

Ai është i shqetësuar se bota nuk ka bërë asgjë pavarësisht vuajtjeve të palestinezëve në Bregun Perëndimor.

"Shikoni se çfarë po ndodh në Gaza, a bën dikush ndonjë gjë? Ata po djegin ullinj dhe makina këtu. Ka shumë organizata për të drejtat e njeriut, por ato nuk kanë asnjë dobi. Izraeli nuk i përgjigjet askujt", tha Salah.

Dhuna e kolonëve hebrenj

Rreth 700.000 njerëz jetojnë në 150 vendbanime të paligjshme hebreje dhe 128 vendbanime të tjera që Izraeli nuk i konsideron të ligjshme në të gjithë Bregun Perëndimor, ku Izraeli filloi pushtimin e tij në 1967.

Sipas ligjit ndërkombëtar, praktikat dhe aktivitetet e vendbanimeve izraelite në territoret e pushtuara konsiderohen të paligjshme.

Kombet e Bashkuara (OKB) dhe organizata të tjera ndërkombëtare të të drejtave të njeriut e akuzojnë Izraelin për injorimin e sulmeve të kolonëve dhe për lënien e autorëve të pandëshkuar.

Zyra e Kombeve të Bashkuara (OKB) për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) raportoi se që nga 7 tetori, ka pasur 552 incidente në të cilat kolonët hebrenj sulmuan palestinezët, 51 prej të cilave rezultuan me vdekje dhe plagosje.

OCHA deklaroi se gjatë vitit 2023 ka pasur 1.225 raste dhune të shkaktuara nga kolonët hebrenj.

Në fillim të shkurtit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) vendosën në listën e sanksioneve katër kolonë ekstremistë hebrenj nga Bregu Perëndimor, nën akuzën e "pjesëmarrjes në akte dhune" dhe "vrasjes së palestinezëve".

Përveç ShBA-së, edhe Britania e Madhe, Belgjika dhe Franca nënshkruan vendimin për vendosjen e sanksioneve ndaj emigrantëve të paligjshëm hebrenj.